Die Retter des Wartenberger Faschings

Von: Klaus Kuhn

Grund zum Feiern: Narrhalla Wartenberg und Dance United arbeiten neuerdings zusammen und freuen sich auf die Faschingszeit. Großer Ball am 4. Februar Keine Bettelhochzeit © Klaus Kuhn

Manche hatten schon nicht mehr an einen Fasching in Wartenberg geglaubt: Die Narrhalla und Dance United stampfen doch noch eine Saison aus dem Boden.

Wartenberg – Der Wartenberger Fasching ist gerettet: Es wird einen ausgewachsenen Ball am 4. Februar geben, und zwar im Trachtenstadl. Sodann ist am Faschingsdienstag ein Faschingstreiben geplant, allerdings nicht auf dem Marktplatz, sondern „indoor“ in der Strogenhalle.

Letzteres macht unabhängig vom Wetter, allerdings ist nach dem aktuellen Stand der Planungen um 22 Uhr Schluss – es sei denn, es wird noch eine finanziell tragbare Regelung in Form einer Lärmschutzwand gefunden, die wegen der benachbarten Wohnbebauung aufgebaut werden müsste. Darüber befindet der Marktgemeinderat in seiner kommenden Sitzung, wie Bürgermeister Christian Pröbst in einem Schreiben an den Verein mitteilte.

Möglich wird der Fasching heuer überhaupt durch eine völlig neue Kooperation der Narrhalla Wartenberg mit dem Verein Dance United. Bei der Hauptversammlung der Narrhalla am vergangenen Mittwoch im Gasthaus Reiter wurde diese Kooperation offiziell verkündet.

Torsten Drews, Vorsitzender von Dance United, war mit etlichen anderen Vorstandsmitgliedern gekommen. Er berichtete, dass die ersten Überlegungen für eine solche Kooperation bereits zusammen mit seinem Vorgänger Hans Brückl angestellt worden seien. Dance United habe sehr gerne mitgemacht. „Den Fasching in Wartenberg sterben zu lassen, wäre einfach schade“, formulierte er und fuhr fort: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

Das Ergebnis sieht nun so aus: Beide Vereine organisieren den Ball am 4. Februar gemeinsam. Es wird ein großes Programm geben. Der Sound-Service von Werner Kobylak aus Wartenberg wird für die Musik sorgen, braucht aber auch mal eine Pause. No Colours, die Rockband aus Wartenberg, wird auftreten.

Zusammengearbeitet wird auch mit dem TSV Wartenberg. Der stellt nämlich die Umkleidekabinen für die beiden Gruppen von Dance United zur Verfügung. Torsten Drews konnte noch nicht sagen, welche Gruppen das sein werden, schloss aber auch nicht aus, dass es drei werden könnten.

Die Bewirtung übernimmt der Volkstrachtenverein, es wird aber auch einen Barbetrieb geben, organisiert von den beiden kooperierenden Veranstaltern. „Hofmarschall“ Michael Gruber will den Eintrittspreis auf zwölf Euro begrenzen, über technische Details wird noch beraten.

Narrhalla-Präsidentin Anita Zink und Torsten Drews bemerkten, dass die beiden Vereine den Fasching in Rekordzeit aus dem Boden stampfen müssen: „Es sind noch vier Wochen bis zum Ball, sieben Wochen bis Faschingsdienstag!“

Das war auch der Hauptgrund, weshalb der Antrag von Bürgermeister Christian Pröbst, die Tradition der Bettelhochzeit wieder aufleben zu lassen, für heuer chancenlos war. Allerdings wollte auch Michael Gruber nicht ausschließen, dass es 2024 wieder eine Bettelhochzeit geben könnte. Allerdings würden die beiden Vereine jetzt erst einmal sehen wollen, wie das Angebot heuer ankommt.

Am Faschingsdienstag wird Dance United noch einmal so richtig aufdrehen und mit allen Gruppen kommen, sagte Drews. No Colours konnten auch für diesen letzten Tag im Fasching verpflichtet werden. Der von Pröbst leidenschaftlich formulierte Wunsch, dass es wieder einen Fasching geben möge, geht also auf jeden Fall in Erfüllung.

