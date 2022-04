Wartenberg setzt auf digitalen Bürgerdialog

Kommt eine Handy-App, um den Austausch von Bürgern, Vereinen und Gemeinde in Wartenberg zu verbessern?

Handy-App, Onlineplattform? Gemeinde will Austausch verbessern und Vereine einbinden

Von Markus Schwarzkugler schließen

Wie lässt sich die Information der Bürger und der Austausch von Gemeinde, Bürgern und Vereinen zusätzlich zur Homepage der Kommune oder dem Mitteilungsblatt verbessern? Die Wartenberger CSU findet: mit einem digitalen Bürgerinformationssystem.

Wartenberg – Nach kurzer Diskussion fiel das Votum mit 15:3 auf die Umsetzung der Idee, Bürgermeister und Sportreferenten sollen demnächst Gespräche mit den Vereinen aufnehmen.

Treibende Kraft hinter den Plänen ist CSU-Ortsvorsitzender Markus Straßberger, der als Innovationsmanager für Digitalisierung arbeitet. Er stellte den Antrag vor. Darin ist die Rede etwa von Bürger- oder Rathaus-Apps fürs Handy oder Online-Plattformen. Welches Produkt letztlich gewählt wird, soll Straßberger zufolge in enger Abstimmung mit Verwaltung und Vereinen sowie weiterer relevanter Gruppen erarbeitet werden. Angedacht ist auch eine Marktanalyse verfügbarer Systeme. Das gewählte Produkt soll im Nachgang gemeinsam mit den Vereinen begleitet werden. „Digitale Systeme können den Informationsfluss bzw. den Austausch zwischen Verwaltung, Bürgern, Vereinen und weiteren Gruppen und Institutionen erheblich vereinfachen“, steht im Antrag. Ziel sei ein niederschwelliges Angebot.

Straßberger will außerdem in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Kollegen am Technologiecampus Grafenau aktuell verfügbare digitale Plattformen und Apps gegenüberstellen und letztlich einen gemeinsamen Vorschlag auf die Beine stellen. Auch ein Infoabend ist angedacht. Straßberger zufolge soll bis Mitte des Jahres eine Bewertung der möglichen, sogenannten „Tools“ vorliegen, nach der Sommerpause soll dann der Marktrat über die weitere Vorgehensweise entscheiden.

2. Bürgermeisterin Carla Marx (Neue Mitte) merkte kritisch an, dass sie den Vorteil zur bestehenden Homepage nicht erkennen könne und erkannte in der Idee „eine gewisse Verzettelung“. Ihre Präferenz: lieber alle Vereine übersichtlich auf einer Webseite auflisten.

Auch wenn die nun anlaufenden Sondierungen noch nichts kosten, wollte Michael Gruber (SPD) diese unbedingt in der Diskussion nicht vernachlässigt sehen. „Ich würd’s nicht unabhängig davon machen“, sagte er. Straßberger konnte schon mal einen groben Kostenrahmen in den Raum stellen: 3000 bis 10 000 Euro jährlich.

Eduard Ertl (Neue Mitte) lobte Straßbergers Engagement, fragte aber: „Was wollen wir damit erreichen?“ Die Vereine seien bereits gut organisiert und online verlinkt. Klar müsse man auch an die Menschen denken, die nicht in Vereinen seien, aber er wolle „nicht fünf verschiedene Medien“, meinte Ertl.

Isabell Haindl (CSU) versicherte dagegen, dass sich die Vereine sehr wohl Verbesserungen wünschen würden, zum Beispiel was den Veranstaltungskalender angehe. Man solle nun einfach erst mal abfragen, was gebraucht werde.