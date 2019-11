Dr. Becher ist neuer Chefarzt der Geriatrischen Rehabilitation im Klinikum Wartenberg

Die Klinik Wartenberg sieht sich mit Dr. Klaus Friedrich Becher als neuem Chefarzt der Abteilung „Geriatrische Rehabilitation“ auf dem Weg zu einem echten Kompetenz-Zentrum.

Wartenberg – Die Klinik Wartenberg sieht sich mit Dr. Klaus Friedrich Becher als neuem Chefarzt der Abteilung „Geriatrische Rehabilitation“ auf dem Weg zu einem echten Kompetenz-Zentrum. Der 1962 geborene, verheiratete Mediziner ist der achte Geriater in der Klinik. Geschäftsführer Konstantin von Stechow wollte dies bei einer Pressekonferenz durchaus als eine „strategische Entscheidung“ verstanden wissen.

Becher war zunächst Krankenpfleger, machte sein Examen 1987 am Bezirkskrankenhaus Erlangen, schrieb 2001 seine Doktor-Arbeit in dem Fachbereich, für den er jetzt Verantwortung trägt, und legte weiter nach: 2010 kam ein Master-Titel dazu. Arzt im Praktikum war der gebürtige Franke in Nürnberg, wo er übernommen wurde, vom Assistenz- zum Oberarzt aufstieg, um dann als leitender Oberarzt in die Medizinische Klinik 2 in Nürnberg zu wechseln. Dann aber zog es Becher an die Ostsee, er wurde Chefarzt der Abteilung Geriatrie und Frührehabilitation in Stralsund.

Wartenberg „hervorragend zur Weiterbehandlung“

Dort habe er einen „Stillstand“ bei sich festgestellt. „Da habe ich mich mit meiner Frau entschieden, dass wir hierher kommen“, erzählte der Mediziner, dessen Ehefrau übrigens aus dem selben Fachbereich kommt.

Was seine Kollegen in Wartenberg betrifft, so reduziert Wolfgang Schneider seine Stundenzahl und konzentriert sich auf das Thema „chronisch berufsbedingte Lebererkrankungen“. Saskia Rupp bleibt verantwortlich für den Bereich „Akut-Geriatrie“. Gerade diese Konzentration von Sachkompetenz, deutete Becher an, sei für seine Entscheidung für die Klinik Wartenberg nicht unwichtig gewesen.

Er kommt mit eigenen Ideen für weitere Schwerpunkte: So habe er sich vorgenommen, bei den Themen „Kontinenzberatung“ und „Mobilität“, aber auch „Sturzvermeidung“ verstärkt tätig zu werden, sagte er beim Pressegespräch. Das seien durchaus „Steckenpferde“ von ihm. „Ich finde hier in Wartenberg, einen Standort, der sich hervorragend zur Weiterbehandlung eignet“, urteilte der Mediziner, der bereits seit zwei Wochen dort aktiv ist und in dem laufenden Neubau eine weitere spannende Herausforderung sieht.

Verzögerungen beim Neubau

Dieser Neubau läuft allerdings nicht ganz problemlos. Von Stechow musste berichten, dass es Verzögerungen bei der Fertigstellung geben werde, sodass man dort wohl erst im Herbst des kommenden Jahres den Betrieb aufnehmen könne. Grund dafür seien unter anderem neue und verschärfte Überlegungen des Prüfstatikers gewesen, die man einfach habe beachten müssen. Die Heizzentrale werde dagegen schon im Juni 2020 ihren vollen Betrieb aufnehmen können, erklärte der Geschäftsführer auf Nachfrage weiter. Das erste Wohnheim werde zum Herbst fertig, das zweite wohl zum Jahreswechsel 2020/21.

Für Becher ist diese Investition in die Erweiterung der Klinik wichtig für die Konkurrenzfähigkeit des Wartenberger Hauses in der Zukunft, wie er betonte.

