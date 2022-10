Wartenberger Ärztehaus mitsamt Wasser-Graben

Von: Klaus Kuhn

Die Bestandsgebäude an der Thenner Straße sollen abgerissen werden. © Klaus Kuhn

Das Wartenberger Planungsprojekt Ärztehaus an der Thenner Straße liegt im Überschwemmungsgebiet und erfordert entsprechende Planung. Entstehen sollen hier Praxen, Wohnungen und eine Tiefgarage.

Wartenberg – Der Markt Wartenberg soll ein Ärztehaus bekommen. Entstehen soll es an der Thenner Straße, wo einmal die Firma Festl ansässig war, und deren Werbung im Stil der 50er Jahre bis heute das bestehende Garagengebäude dominiert. Bis es so weit kommt, ist es allerdings noch ein weiter Weg. Der Marktgemeinderat bekam die Pläne in seiner Sitzung in der Strogenhalle vorgestellt.

Das Architekturbüro Anger Groh aus Erding war mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt worden, und deren Ergebnis lässt sich am ehesten mit „Ja, aber“ umschreiben. Will heißen: Machbar ist es, aber die Hürden sind hoch und im Zweifel richtig teuer. Erstens befindet sich das Gelände nach den neuesten Berechnungen in einem Überschwemmungsgebiet. Jede Bebauung hat also darauf Rücksicht zu nehmen. Vor allem darf keine Benachteiligung oder gar Gefährdung der Nachbarbebauung ausgehen.

Die Größe des Vorhabens aber verlangt eine Tiefgarage. 2900 Quadratmeter groß ist das Grundstück, auf dem nun vielleicht eine Allgemeinarztpraxis, eine Orthopädiepraxis, eine Physiotherapiepraxis, eine Apotheke, ein Geschäft für Orthopädiebedarf und ein Zahntechniklabor entstehen sollen, dazu eine Reihe von Wohnungen.

Das alles zusammen löst einen Bedarf von nicht weniger als 70 Parkplätzen aus. Dieser kann technisch nur durch eine Tiefgarage sinnvoll abgedeckt werden – im Überschwemmungsgebiet.

Gelöst werden kann dieses Problem im Überschwemmungsgebiet durch eine ausreichend große Vertiefung rund um die geplante Bebauung. Also ein Graben um das Areal. Dieser könnte auch im Regelfall, also wenn kein Wasser drin steht, „Aufenthaltsqualität“ schaffen, wie Architekt Arvit Anger ausführte.

Die Architekten haben erkannt, dass eine derart intensive Nutzung des Grundstücks nicht ohne ein Bauleitverfahren rechtlich durchzubringen ist. Es muss ein komplettes Bebauungsplanverfahren eingeleitet werden, zudem muss der Flächennutzungsplan geändert werden, denn aktuell ist dort auch noch eine Friedhofserweiterung vorgesehen, von der aber niemand mehr spricht. Ein solches Verfahren muss dann auch Aussagen dazu machen, wie mit der Schmiede in der Nachbarschaft, die Bestandsschutz hat, umgegangen werden soll.

Die Planung sieht zwei langgestreckte Gebäude vor: Eines mit der Giebelseite, eines mit der Längsseite zur Straße. Architekt Anger schlägt vor, durch diese Gebäudeanordnung Platz im Süden des Areals zu schaffen. Aktuell ist die Bebauung auf genau der Seite des Geländes, die später frei gehalten werden soll. Besagter Graben, der wegen des Überschwemmungsgebiet gezogen werden soll, reicht um die Südwest-Ecke des Gebäudekomplexes.

Die Kosten für das gesamte Vorhaben können die Marke von zehn Millionen Euro reißen: Auf der Basis heutiger Kosten schätzt das Büro für die beiden Gebäude 6,8 Millionen, dazu die Tiefgarage mit 1,5 Millionen, dazu kommen die Außenanlagen. Auch sprach Anger die Preissteigerungen an, die „seriöse Kostenprognosen jedoch derzeit schlichtweg nicht möglich“ machten. Einen Beschluss fasste der Marktgemeinderat noch nicht. Aussagen, was mit den derzeitigen Nutzern wie DLRG und Johannitern werden soll, wurden auch noch keine getroffen.

