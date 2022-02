Wartenberg: Ein Motto für jeden Wochenmarkt

Standlbetrieb soll attraktiver werden - Bewerber gesucht

Wartenberg - Der Wartenberger Wochenmarkt, der immer am zweiten Samstag im Monat stattfindet, soll attraktiver werden. Dazu gibt es künftig stets ein Motto.

Das Konzept für die einmal monatlich in Wartenberg stattfindenden Wochenmärkte steht. Neben dem Verzicht auf Standgebühren hat man sich überlegt, jeden Monat ein besonderes Motto zu entwickeln und dazu besondere Stände zu organisieren. Das soll die Attraktivität erhöhen und Besucher anlocken. Los geht’s im März.

Der Markt findet immer am zweiten Samstag im Monat von 8 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz statt. „Wir wollen da einen Frühjahrsmarkt machen, im April einen Ostermarkt, in Mai einen Blumenmarkt und im Juni einen Pfingstmarkt“, erklärt Bürgermeister Christian Pröbst im Gespräch mit unserer Zeitung.

Ein Motto für den Juli gibt es noch nicht. Pröbst schwebt „irgendwas mit Bier“ vor. Im Ferienmonat August wird der Markt wohl ausfallen, „weil da alle im Urlaub sind“. Das hat die Erfahrung aus dem vergangenen Jahr gezeigt.

Im September käme ein Herbstmarkt, im Oktober der Oktoberfestmarkt. Damit will Pröbst an die guten Erfahrungen im Jahr 2021 anknüpfen. Damals seien „die Leute sitzen geblieben, das war einfach schön“, erinnert sich Pröbst. Im November kann er sich einen Kathreinmarkt vorstellen, im Dezember einen Adventsmarkt. Daraus könnte durchaus mehr werden, deutete der Bürgermeister an. So manches Motto liest sich tatsächlich wie der Titel eines verkaufsoffenen Sonntags. Das sei durchaus ein Thema, so Pröbst. Er wollte allerdings noch nicht konkreter werden.

Ziel sei erst einmal, zu den verschiedenen Anlässen passende Standbetreiber zu gewinnen, aber auch, ein entsprechendes Rahmenprogramm zu gestalten. Hier sei das Medienzentrum immer dabei, betonte er. Und die Jugendreferenten hätten sich bereit erklärt, mit Kindern was zu machen, unter anderem Bastelaktionen. „Damit immer was geboten ist“, so Pröbst. Er hat das Thema zur Chefsache erklärt. Wer auf den Märkten etwas anbieten möchte, kann ihn direkt per E-Mail an buergermeister@wartenberg.de anschreiben. Er freue sich über jeden Fieranten, der dazustoßen möchte. Platz sei „noch genug“. Auf eine Mail würde er sich besonders freuen: „Was wir wieder bräuchten, wäre ein Antipasti-Stand.“ Der ist dem Markt nämlich abhanden gekommen.

KLAUS KUHN