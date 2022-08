Das Hirn hinter dem Radspektakel: Ein Wartenberger ist Streckenchef bei den European Championships

Von: Markus Schwarzkugler

„Gigantische Kulisse“: So schwärmt Ewald Strohmeier unter anderem vom Männer-Straßenrennen, das hier gerade durch die Jachenau führt. © Soeren Stache/DPA

Der Wartenberger Ewald Strohmeier ist Streckenchef bei den Straßenradrennen der European Championships München. An Erding als Austragungsort hat er anfangs auch gedacht, wie er verrät.

Wartenberg – Als Volltreffer-Veranstaltung haben sich die European Championships in München herauskristallisiert. Kaum zu glauben, wäre das Mega-Event auch nach Erding gekommen. Diese graue Theorie gab’s zumindest mal, verrät Ewald Strohmeier. Und zwar entstand sie im Kopf des Wartenbergers höchstpersönlich. Der 73-Jährige ist eine Koryphäe bei der Organisation von Radrennen, Begründer und Chef der legendären Bayern-Rundfahrt. Und jetzt ist er, grob übersetzt, der Streckenchef der Straßenrennen eben jener European Championships. „Cruise Operation Manager“ heißt das ganz offiziell.

Aber wie war das jetzt mit Erding? Naja, zumindest hatte Strohmeier vor drei Jahren, als die Routenplanungen losgingen, Erding als möglichen Austragungsort des Zeitfahrens im Visier. „Aber wir haben rund um Erding nur Straßen, die proppenvoll sind.“ Und am Flughafen vorbei und dafür die Terminal-Zufahrten sperren? Undenkbar. „Erding wäre eine schöne Idee. Aber wenn man dann mit den Überlegungen ins Detail geht. . .“

Ewald Strohmeier im Einsatz bei den European Championships. © Peter Loder

Da war Fürstenfeldbuck verkehrstechnisch besser händelbar. Dort fand nun am Mittwoch eben jenes Zeitfahren statt – mit dem ehemaligen Zisterzienserkloster Fürstenfeld als Start- und Zielpunkt, wovon Strohmeier schwärmt. Genauso von der bayerischen Idylle, die der 209,4 Kilometer lange Kurs des Herren-Straßenrennens geboten hat. Von Murnau am Staffelsee aus ging’s durch das malerische Voralpenland, den Walchensee entlang, durch die Jachenau, über Bad Tölz, Eurasburg zum Starnberger See und über die Olympiastraße nach München mit Ziel Odeonsplatz. Diesen Sonntag steht dann noch das 129,8 Kilometer lange Damen-Rennen an, mit Startpunkt Landsberg am Lech. Wieder mit (Berg-) Panorama vom Feinsten.

Ausgeheckt hat all das Strohmeier mit einem fünfköpfigen Organisationsteam. Er ist stolz auf die „gigantische Kulisse“ und sagt: „Das ist das, was die Nichtbayern an Bayern so schön finden. Für uns ist das ja quasi Alltag. Wichtig war, das schöne Oberbayern zu zeigen.“ Bessere Werbung für den Tourismus gebe es ja kaum. Auch die Fernsehanstalten hätten die Strecken gelobt.

Dass bei einer dreijährigen Routenplanung wahnsinnig viel unter einen Hut gebracht werden muss, ist klar. Ein weiteres Beispiel neben den Verkehrsthemen: Am Starnberger See, sagt Strohmeier, kannst du nicht einfach dort herumfahren, „wo lauter gut Betuchte wohnen“. Da hätte sich der eine oder andere wohl zur Wehr gesetzt, meint er. Ein Jens Lehmann mit Kettensäge auf der Radstrecke? Muss ja nicht sein.

Strohmeier ist nun auch während der Championships schwer gefragt, selbst an freien Tagen bimmelt ständig das Telefon. Während der Rennen sitzt er im Fahrzeug des Oberschiedsrichters. Für die sportlichen Belange ist Strohmeier nicht zuständig, aber für so vieles andere. Etwa Abstimmung mit Polizei und Feuerwehr, von denen jeweils ein paar Hundert im Einsatz sind. Und ein Zug sollte am besten auch nicht daherkommen. Anfragen von Journalisten, wie der Fotograf von A nach B kommt, im Vorfeld unzählige Genehmigungen bei den Landratsämtern einholen, 80-seitige Sicherheitskonzepte erstellen. Und und und. All das geht nicht ohne Team, sagt Strohmeier.

In Sachen Radsport angefangen hat er bei der Wartenberger Solidarität, später hat er den RSV Moosburg mitgegründet. Strohmeier, der sein Geld als Bauleiter bei einer Abdichtungsfirma verdient hat, begann, Etappenrennen für Senioren auf die Beine zu stellen – heute noch ab und an für den Nachwuchs. „Als alter Mann muss ich der Jugend ja in den Allerwertesten treten, damit sie merkt, dass es nicht nur Fußball gibt“, meint er. Doch seine größte Errungenschaft ist die Bayern-Rundfahrt, die er 36 Mal organisiert hat – bis 2015 der Hauptsponsor absprang. Für eine Rückkehr des Rennens, bei dem Stars wie Erik Zabel oder Fabian Cancellara dabei waren, hat er sich lange eingesetzt. Doch es fehle einfach das Geld, sagt Strohmeier.

Bei all seiner Erfahrung war es kein Wunder, dass ihn die Projektleiterin des Olympiaparks anrief und als Streckenchef für die European Championships verpflichtete. Das meiste in seiner Karriere hat Strohmeier ehrenamtlich organisiert, diesmal gebe es „ein kleines Salär. Aber man macht’s ja aus Spaß an der Freud. Es ist eine Ehre, an verantwortlicher Position dabei sein zu dürfen“.