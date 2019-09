FDP Wartenberg schickt Josef Samitz als Bürgermeisterkandidat ins Rennen

Jetzt auch die FDP: Mit Josef Samitz sind es nun vier Bewerber um den Wartenberger Bürgermeisterposten. Mit der CSU fehlt aber noch eine wichtige Kraft.

Wartenberg– Die FDP Wartenberg hat Josef Samitz zum Bürgermeisterkandidaten gewählt. Der 39-Jährige ist damit der vierte Bewerber um den Bürgermeisterposten. Der gebürtige Niederbayer ist nach einer Pressemitteilung ausgebildeter Bäckermeister und Betriebswirt. Derzeit arbeitete der Bankbetriebswirt bei einer regionalen Bank als Vermögensbetreuer.

Durch seinen beruflichen Werdegang sei er bestens geeignet, die Geschicke der Gemeinde Wartenberg zu lenken , die Konsolidierung der Finanzen in Angriff zu nehmen und dabei den Blick auf das Handwerk und Gewerbe sowie deren Bedürfnisse nicht aus dem Auge zu verlieren, sind die Liberalen überzeugt.

„Wartenberg ist ein toller Ort zum Leben und hat noch viel Potenzial, diese Entwicklung will ich mitgestalten“, sagt Samitz sagt zu seiner Motivation für die Kandidatur. Er lebt zwar erst seit 2014 in der Marktgemeinde, hat sich dort aber bestens integriert und ist beim Männerchor, dem Gartenbauverein, der Verkehrswacht und dem katholischen Pfarrgemeinderat aktiv. „Liberale Werte, Offenheit für Neues, eine positive Einstellung zur Zukunft und der Glaube an die Fähigkeiten jeden Einzelnen sind mir wichtig und bringen sicher auch unsere Gemeinde gut in die Zukunft“, erklärt der Kandidat.

Das Kandidatenfeld ist groß. Hier unsere Berichte über die Bewerber.

Michael Gruber (SPD), Carla Marx (Neue Mitte) und Robert Hegenauer (FW) haben ihre Bewerbungen schon erklärt. Am 19. September will die CSU ihren Kandidaten nominieren. 3. Bürgermeister Christian Pröbst ist hier eine ziemlich wahrscheinliche Personalie.