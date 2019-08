Jakob Eibl (†) - Ein Kamerad und Freund, den keiner missen möchte

Im Alter von nur 60 Jahren ist Jakob Eibl, beliebter Feuerwehrmann aus Wartenberg, verstorben.

Wartenberg –Der Markt Wartenberg und vor allem die Freiwillige Feuerwehr Wartenberg trauern. Jakob Eibl, seit 1976 aktiv bei der Feuerwehr, ist im Alter von nur 60 Jahren an einer heimtückischen Krankheit verstorben. „Die Nachricht von seinem Tod traf uns wie ein Schlag. Zur Kenntnis genommen haben wir sie, aber verstehen können wir sie längst noch nicht“, verleihen die Kameraden in einer Todesanzeige ihrer Trauer Ausdruck.

Brandmeister und Träger der Ehrennadel

Jakob Eibl war wegen seines herausragenden Engagements für die Allgemeinheit Träger der Ehrennadel des Markts Wartenberg. 2017 wurde er zum Brandmeister befördert und war der dritte Kamerad dieses Ranges in der Feuerwehr. Stellvertretender Kommandant war er von 1985 bis 1986, bevor er an die Spitze der aktiven Mannschaft aufstieg. Bis 1998 bliebt Eibl danach Kommandant der Truppe. In seine Amtszeit fiel eine Entscheidung, die kreisweit ausstrahlte: Der Aufbau des Systems von Wechselladerfahrzeugen, die bis heute in Gebrauch sind und sich bewährt haben.

„Er hat für die Feuerwehr gelebt“

Als im Jahr 2000 die First Responder aufgebaut wurden, war Jakob Eibl einer der ersten, die dabei waren. Kommandant Martin Stöckl hebt die handwerklichen Fähigkeiten hervor, die vor allem bei den Ausbauten der genannten Abrollbehälter erforderlich waren. „Er hat für die Feuerwehr gelebt“, sagt Stöckl. „Es gibt wohl keine Tätigkeit, wo er nicht dabei war“, fasst Vorsitzender Konrad Gruber zusammen. Das galt auch für den Feuerwehrverein, wo er im Ausschuss mitwirkte. Stöckl nennt hier auch die Mithilfe bei den vielen Festen, die der Feuerwehrverein organisiert hat.

„Er war für uns alle ein Kamerad und vor allem ein Freund, den keiner missen möchte. Seine allzeit gute Stimmung werden wir jedoch vermissen wie ihn selbst. Wir danken ihm für seine Kameradschaft“, schreiben die Feuerwehrkameraden.

Jakob Eibl hinterlässt seine Ehefrau Gabi, die Töchter Bettina und Kerstin sowie die Enkelkinder Manuel und Luisa.

klk

Der Trauergottesdienst

mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Samstag, 24. August, um 10 Uhr in der Pfarrkirche Wartenberg statt.