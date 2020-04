Vom Konditor zum Wartenberger Bauhof-Chef

Er ist quasi eine Legende im Markt Wartenberg beziehungsweise im ganzen Landkreis: Am kommenden Donnerstag geht Franz Ganslmaier nach einem Vierteljahrhundert als Bauhof-Leiter in Ruhestand. Bekannt ist der 63-Jährige auch als Kreisbrandinspektor - und bald auch als Marktrat. Früher hätte er diesen Posten gar nicht wahrnehmen können.

Wartenberg – Es ist ein Bild, das quasi zum festen Bestandteil der Wartenberger Marktratssitzungen geworden ist: Ein Mann sitzt hinter dem Publikumsbereich im Türrahmen der Rathauspforte und verfolgt die Debatten von einem Bürostuhl aus. Wenn die Technik mal streikt, die Mikros laut loskreischen, steht jener Mann auf, dreht an ein paar Reglern, und alles läuft wieder. Gemeint ist Franz Ganslmaier. Bald wird er als neu gewählter Marktrat der Freien Wähler einige Meter weiter vorne sitzen.

Von seinem altbekannten Posten nimmt der 63-Jährige jedoch Abschied: Am Donnerstag, 30. März, ist sein letzter Arbeitstag als Leiter des gemeindlichen Bauhofs. Dass aus einem gelernten Konditor später ein Mann werden würde, ohne dessen Mitwirkung quasi kein Gemeindeprojekt realisiert wurde, hätte sich der Pesenlerner in jungen Jahren wohl selbst nicht vorstellen können.

Waschechter Wartenberger

Ganslmaier ist ein waschechter Wartenberger. Im alten Krankenhaus an der Erdinger Straße kam er 1956 zur Welt. Nach der Volksschule lernte er Konditor im Café Härtl. 1977 zog es ihn zur Bundeswehr, bis 1986 war er im Materialdepot des Erdinger Fliegerhorsts beschäftigt. Eine Stellenanzeige brachte ihn an den Ort, an dem er sein restliches Berufsleben verbringen sollte. Ganslmaier wurde zunächst Mitarbeiter im alten Bauhof an der Fichtenstraße. „Meine ersten Arbeiten waren am Wartenberger Klärwerk“, erinnert sich Ganslmaier, der schließlich im Jahr 1996 zum Leiter aufstieg und damit Anton Neumaier beerbte. Damals wurde auf den neuen – auch von Ganslmaier errichteten – neuen Bauhof an der Strogenstraße umgezogen. Dort befindet er sich noch heute.

Egal, ob Straßenunterhalt, Winterdienst, Friedhof, Großveranstaltungen oder gemeindlichen Gebäude – Ganslmaier ist mit seiner Arbeit an allem beteiligt gewesen. In seiner Anfangszeit war alles noch ein bisserl übersichtlicher, erinnert er sich: „An gemeindlichen Häusern gab’s das Rathaus und nicht viel mehr.“ Auch unter seiner Begleitung kamen im Laufe der Zeit Kindergarten, Strogenhalle, Hort, Sozialwohnungen oder diverse Baugebiete hinzu. „Alles, was die Gemeinde bewegt“, sagt Ganslmaier durchaus mit Stolz. „Als ich angefangen habe, standen zwei Leute in Festanstellung auf der Lohnliste des Marktes. Jetzt sind es circa 80.“

Das Wasserwerk hat‘s ihm angetan

Vor 20 Jahren absolvierte Ganslmaier eine zweite Ausbildung: zum Ver- und Entsorger in der Fachrichtung Wasserversorgung. Daraufhin war er zehn Jahre lang verantwortlich für das Wartenberger Wasserwerk. Später ging es nach einer Fusion in die Obhut des Wasserzweckverbands Berglerner Gruppe über.

Auf die Zeit im Wasserwerk ist Ganslmaier besonders stolz. Gerne erinnert er sich auch an die vielen Veranstaltungen wie das Pfingtsradrennen oder Events in der Strogenhalle, wie Auftritte der Showtänzer von Dance United, Adventskonzerte, einen Abend mit Gerhard Polt oder den Bürgerball, die genauso unter der Begleitung des Bauhofs ablaufen wie das Volksfest. Letzteres stellt für Ganslmaier „alle Jahre einen gewissen Reiz“ dar, wie er schmunzelnd sagt.

Feuerwehrler aus Leidenschaft

Umso bitterer ist die diesjährige Absage wegen Corona. „Aber da geht es um die Gesundheit der Leute“, weiß Ganslmaier, jetzt ganz der Feuerwehrmann, dem das Leben seiner Mitbürger wichtig ist. Seit 1991 ist er nun schon Kreisbrandmeister. In der aktuellen Corona-Krise leistet er als Fachberater der Feuerwehren viele ehrenamtliche Stunden in der Führungsgruppe Katastrophenschutz.

Ein Schockerlebnis, an das er bis heute zurückdenkt

Ganslmaier betont die stets gute Zusammenarbeit von Bauhof und Feuerwehr in all den Jahren. Als Beispiele nennt er schwierige Herausforderungen wie das Jahrhunderthochwasser 2013 oder diverse Sturmschäden. Eine Geschichte, die ihn bis heute verfolgt, ist jener Volksfestbesucher in Wartenberg, der vor über zwei Jahrzehnten auf dem Heimweg totgeprügelt wurde.

Im Ruhestand wird dem Junggesellen Ganslmaier übrigens nicht langweilig. Er ist Mitglied bei der Wartenberger Feuerwehr, im Auerbacher Feuerwehrverein und bei den St.-Ulrich-Schützen Pesenlern, früher war er bei den Trachtlern aktiv. Bei Letzteren will er sich künftig wieder mehr einbringen.

Weg frei für den Marktgemeinderat

Und er hat ja jetzt offiziell ab dem 1. Mai ein Marktratsmandat. „Das ist sich genau nausgegangen“, sagt Ganslmaier. Als Gemeinde-Beschäftigter in Vollzeit hätte er vor dem Ruhestand kein Gremiumsmitglied werden dürfen.

Seit rund fünf Jahren ist Ganslmaier ein Freier Wähler, viel länger schon sympathisiert er mit ihnen. Gefunkt habe es 1984, damals lief der Wahlkampf zwischen Amtsinhaber Matthias Stuhlberger und Gustav Weltrich (FW). „Seitdem gehe ich regelmäßig in die Gemeinderatssitzungen“, schwärmt Ganslmaier und schätzt: „Ich habe keine 15 Sitzungen versäumt.“ Sein Grundwissen als langjähriger Bauhofleiter will er nun höchstpersönlich in den Marktrat einbringen.

Nachfolger steht schon fest

Ganslmaiers Nachfolger am Bauhof wird übrigens Konrad Gruber sein, der seit fünf Jahren dort beschäftigt und als Vorsitzender und 2. Kommandant ein Spezl seines Vorgängers ist. Derzeit hat der Bauhof inklusive Ganslmaier fünf Mitarbeiter.

Und wie sieht es bei ihm mit den Emotionen aus, nun, da sein Abschied nahe ist? „Von Trauerstimmung würde ich nicht sprechen“, meint Ganslmaier schmunzelnd. „Jetzt im Nachhinein, muss ich aber sagen, ist die Zeit schnell vergangen. Sie hat mir Spaß gemacht, die ganze Geschichte.“