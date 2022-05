Großbaustelle Strogenstraße

Von: Markus Schwarzkugler

Eine Ampelregelung gibt es wegen der aktuellen Baustelle bereits jetzt an der Strogenstraße – Ein weiterer kleiner Vorgeschmack auf September. Links im Hintergrund: das Pfarrkinderhaus. © Markus Schwarzkugler

Die Wartenberger Strogenstraße ist schon jetzt eine Baustelle. Für rund acht Wochen wird wie berichtet die Wasserleitung ausgetauscht. Autofahrer brauchten an der „Einkaufsmeile“ schon Geduld, aktuell gibt es eine Ampelregelung im Bereich des Pfarrkinderhauses. Doch das alles ist nur ein Vorgeschmack auf die Großbaustelle ab September.

Wartenberg – In drei Bauabschnitten saniert das Freisinger Straßenbauamt die Fahrbahn auf 800 Metern Länge von der Kreuzung Aufhamer Straße bis zum Abzweig zur Erdinger Straße. Parallel dazu lässt die Marktgemeinde auf eigene Kosten die Gehwege entlang der Straße sanieren. Das Projekt verschlingt insgesamt gut drei Millionen Euro und wird sich voraussichtlich bis Sommer 2023 hinziehen – Vollsperrungen und großräumige Umleitungen inklusive.

„Nachhaltigere Lösung“

Felix Krötz vom Straßenbauamt und ein Trio vom Planungsbüro WipflerPlan stellten die Maßnahme am Dienstag in der Marktratssitzung vor. Krötz dankte zunächst der Gemeinde, dass sie sich dazu entschieden hatte, die Gehwege parallel gleich mitzumachen (wir berichteten). „Das ist sicher die nachhaltigere Lösung.“ Das hob später auch Gregor Schober vom Planungsbüro hervor, der sagte, „die Bordsteine sind durchgehend so schlecht beinander“, dass sie bei den Sanierungsarbeiten an der Straße umfallen würden.

Ende im August 2023?

Mitte September ist Baubeginn für den ersten Bauabschnitt, er erstreckt sich von der Aufhamer Straße bis zur Feuerwehr und soll noch im Dezember fertiggestellt werden. Ab dem Frühjahr ist der Bereich von der Feuerwehr bis zum Penny-Parkplatz an der Reihe, das Finale macht die Strecke vom Penny bis zur Erdinger Straße. Im August 2023 soll alles fertig sein. Wie zur Sprache kam, sollten die Arbeiten heuer schon früher beginnen, doch das war wegen der aktuellen Arbeiten und zudem wegen der Umleitung infolge der Erschließungsarbeiten für den Berglerner Rewe nicht möglich.

Schober erläuterte, dass es an der Kreuzung Aufhamer Straße künftig statt Zebrastreifen eine Ampel geben wird. Im Bereich der Zufahrten zu den Gewerbebetrieben wird die Fahrbahn von sieben auf 6,50 Meter verschmälert, die Gehwege sollen dagegen breiter werden, teilweise auf rund 2,50 Meter.

Mehrkosten für Markt

Das rief Eduard Ertl (Neue Mitte) auf den Plan, der schlussfolgerte, dass so die Kosten für die Gemeinde mehr und für das Straßenbauamt weniger würden. Das hat die Gemeinde Schober zufolge aber mit dem Amt so abgesprochen. Wie Krötz ergänzte, erhöhe sich durch einen breiteren Gehweg die Sicherheit für die Fußgänger, gleichzeitig seien die Autos bei einer schmaleren Fahrbahn langsamer unterwegs. Dominik Rutz (Grüne) wollte wissen, ob das Amt dem Markt hinsichtlich der Kosten nicht entgegenkommen könnte. Das ist Krötz zufolge rechtlich nicht möglich.

Neben dem Neubau der Gehwege kommt der Markt auch für die Errichtung barrierefreier Querungshilfen und Bushaltestellen auf, die beiden Haltestellen bei der Feuerwehr bekommen einen Wetterschutz, die westliche wird zehn Meter nach Norden versetzt. In diesem Bereich ist nur eine Gehwegbreite von zwei Metern drin.

Ampel an Kreuzung?

Die laut Schober „verkehrstechnisch heikelste Situation“ ergibt sich an der Kreuzung mit der Thenner Straße. Dafür gibt es zwei Alternativen, eine davon mit Ampel und dafür notwendigem Grunderwerb. Derzeit wird ein Gutachten erstellt, das Aufschluss darüber geben soll, welche Variante mehr Sinn macht. Ergebnisse erwartet Schober im Juni.

Im Bereich der 30er-Zone werden die Parkflächen auf 2,20 Meter angepasst, der Gehweg auf 1,80 Meter verbreitert. Teils müssen Bäume weichen, andere wiederum werden gepflanzt. „Um jeden großgewachsenen Baum ist es schade“, bedauerte Rutz, und Schober schloss sich ihm an. Man müsse aber auch an Bürger mit Rollator denken.

Die Gehwege bekommen ein Betonsteinpflaster, gehalten in Grau, Anthrazit und Rot. Letztere Farbe kommt in der 30er-Zone zum Einsatz.

Es wird leiser

Wenn die Schachtdeckel adäquat eingebracht werden, dann wird Schober zufolge die Lärmbelastung etwa für die Anwohner künftig deutlich geringer sein.

Kosten: 1,2 Millionen

Auf den Markt kommen nach aktueller Schätzung Bruttokosten von gut 1,2 Millionen Euro zu, die Hälfte davon dürfte förderfähig sein. Das Straßenbauamt muss gut 1,9 Millionen Euro berappen.

Ursprünglich waren Kosten für den Markt in Höhe von 600 000 Euro geschätzt worden. Wie Schober erklärte, ist entsprechend der nun verfolgten Planung einiges an Mehrfläche hinzugekommen, weshalb es allein für das Pflaster rund 250 000 Euro mehr braucht. Hinzu kommen weitere, zunächst nicht eingerechnete Posten, etwa die gut 190 000 Euro für die vier Bushaltestellen.

Große Umleitungen

Die Planer blickten bereits auf die großräumigen Umleitungen voraus: über die ED 2 nach Berglern, auf der St 2331 Richtung Moosburg und an der St 2085 zurück zur St 2082 beim Kraftwerk Pfrombach. Im Juli ist eine Infoveranstaltung für die Bürger geplant.

„Es ist eine deutliche Verbesserung möglich“, bilanzierte Bürgermeister Christian Pröbst (CSU). Letztlich votierte der Marktrat für die Durchführung des ersten Bauabschnitts – allerdings bei sechs Gegenstimmen. Zweifel waren im Gremium unter anderem noch wegen der Fahrbahnbreite und der Übersichtlichkeit an Ausfahrten laut geworden.