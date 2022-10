Großübung mit Drehleiter, Atemschutz und Notfalltragen

Glücklicherweise nur zur Übung retteten Feuerwehrleute aus Wartenberg, Langenpreising, Zustorf, Berglern und Fraunberg verletzte Erwachsene und Kinder. Die Kommandanten sind mit der Leistung ihrer Trupps zufrieden. © Bernd Heinzinger

Fünf Feuerwehren absolvierten eine Großübung in Wartenberg. 18 Personen mussten aus dem Josefsheim „gerettet“ werden.

Wartenberg – Dicker Rauch quillt aus den Fenstern des Wartenberger Josefsheims. Kinder und Jugendliche schreien nach Hilfe, und vor den Türen liegt eine bewusstlose Person auf dem Boden: Dieses Szenario mussten die Feuerwehrmitglieder aus Wartenberg, Langenpreising, Berglern, Zustorf und Fraunberg bekämpfen – zum Glück nur im Rahmen einer gemeinsamen Großübung.

Das Ganze fand unter Realbedingungen statt, die Aktiven wussten im Vorhinein also nichts vom Alarm. Die Kommandanten hatten sich Folgendes ausgedacht: Ein defekter E-Bike-Akku gerät in Brand, ein Pädagoge des Josefsheims in Wartenberg will diesen selbst löschen und verletzt sich dabei schwer.

Von einer weiteren Mitarbeiterin wird er zwar gerettet, diese zieht sich dabei aber ebenfalls Rauchvergiftungen zu. Und im Gebäude befindet sich eine unbekannte Anzahl an Personen – darunter viele Kinder.

Um genau 16.55 Uhr schlug die Brandmeldeanlage Alarm, und nur wenige Minuten später kamen die ersten Retter am Ort des Geschehens an. Über die Außenseite und den Innenhof gelangten insgesamt fünf Trupps der fünf Feuerwehren mit schwerem Atemschutzgerät in das Gebäude, um darin die Vermissten zu suchen.

Die ehrenamtlichen Helfer nutzten zusätzlich ihre Drehleitern, um von außen Personen aus den Fenstern ins Freie zu bringen. Insgesamt „retteten“ sie am Ende 18 Menschen aus dem Josefsheim. Bei zwei schwer verletzten Personen waren sogar Wiederbelebungsmaßnahmen erforderlich.

Nach exakt 55 Minuten, so zählte es Kreisbrandinspektor Andreas Pröschkowitz, endete der Einsatz erfolgreich, und alle Betroffenen hatten in der anliegenden Turnhalle einen sicheren Platz gefunden. Sie wurden dort professionell weiterversorgt. Insgesamt nahmen knapp 100 Feuerwehrmänner und -frauen an dieser Großübung teil. Pröschkowitz lobte bei der Nachbesprechung: „Nach rund 20 Minuten hatten wir bereits so gut wie alle Personen draußen aus dem Gebäude.“

Ein Hilfesuchender befand sich in dem von den fünf Kommandanten ausgeheckten Szenario allerdings im Aufzug – und das sorgte für große Schwierigkeiten. Denn der Betreiber hatte den nötigen Personalschlüssel bei sich und konnte zunächst nicht gefunden werden: „Das kostete 14 zusätzliche Minuten“, mahnte der Kreisbrandinspektor an, fügte aber hinzu: „Ansonsten habt ihr alle sehr gut gearbeitet.“

Kreisbrandmeister Thomas Metz beobachtete die Übung ebenfalls und forderte bezüglich des Aufzugsproblems, dass man den Schlüssel künftig besser bereitstellen müsse. Ansonsten lobte auch er die Feuerwehrler: „Ihr habt die Drehleiter richtig positioniert und den Einsatz strukturiert absolviert.“

Der Zugriff zum Gebäude erfolgte über zwei Eingänge, einen vorhandenen Dritten haben die Aktiven nicht genutzt. „Damit hätte man den großen Schlauchhaufen im Innenhof verhindern können“, sagte Metz in der Nachbesprechung. Er hoffte, dass es im Josefheim nie zu einem wirklichen Brand kommt: „Alleine schon die Zufahrt ist eine Katastrophe.“

Wartenbergs Kommandant Martin Stöckl hatte auch wenig zu meckern: „Ich denke, dass die Übung keinesfalls schlecht gelaufen ist.“ Martin Hagner, Chef vom Josefsheim, war ebenfalls zufrieden: „Für uns ist diese Übung sehr willkommen, dadurch kennen sich die Feuerwehren im Notfall besser aus.“ Ein positiver Nebeneffekt: „Die Kinder, die bei der Übung mitmachen durften, waren die Woche so brav wie selten. Das können wir gern wiederholen.“

VON BERND HEINZINGER

