Wartenberg hat jetzt drei E-Ladesäulen

Neue Standorte Strogenhalle und Fichtenstraße – Pröbst appelliert an Landkreis-Gemeinden

Von Klaus Kuhn

Markus Schwarzkugler

Die Zahl der Ladesäulen für Elektro-Autos in Wartenberg hat sich verdreifacht: Zu der Station am Marktplatz sind jetzt noch eine an der Fichtenstraße und an der Strogenhalle hinzugekommen. Am Dienstagmorgen sind die beiden neuen Möglichkeiten, ein Elektroauto mit Strom zu versorgen, bei einem Pressetermin offiziell in Betrieb genommen worden.

Wartenberg – Wie Bürgermeister Christian Pröbst bei der Gelegenheit durchblicken ließ, hat die Marktgemeinde hier noch von einem Bundesförderprogramm profitiert, das jetzt in der Form nicht mehr aufgelegt wird. Der Markt ist mit 20 Prozent der rund 14 000 Euro pro Ladesäule dabei, geht aus einer Presseinformation hervor. Christopher Ruthner, Geschäftsführer der Stadtwerke Erding, berichtet hierzu ergänzend, dass der Bund sich jetzt möglicherweise auf Schnellladesäulen konzentriere, weil hierfür ein echter Bedarf bestehe. So werde wohl in Erding bald eine solche eingerichtet werden.

Die jetzt installierten Säulen liefern 22 Kilowatt Ladeleistung – wenn beide Ladepunkte belegt werden, sind es elf pro Fahrzeug. Der Marktgemeinderat hatte in seiner Sitzung am 16. Dezember 2021 noch weitere Ladesäulen angedacht, eine davon beim Skiclub Auerbach. Dieser Standort wird jetzt aus Kostengründen vorerst nicht realisiert, geht aus der Information hervor. Laut Pröbst könnte jedoch eventuell eine öffentlich geförderte Ladesäule bei einem Privatbürger in Auerbach entstehen. In trockenen Tüchern ist das aber noch nicht.

Auch beim TSV Wartenberg ist derzeit keine drin, wie Pröbst auf Nachfrage berichtet. „Da haben wir zu wenig Strom draußen, da müssten wir eine Leitung legen.“ Ergo: Auch das wäre zu teuer. Eventuell, blickt Pröbst in die Zukunft, könnte beim TSV einmal eine Ladesäule über das Nahwärmenetz möglich werden.

Laut Pröbst hat seine Gemeinde jedoch eine weitere Lademöglichkeit am geplanten Ärztehaus an der Thenner Straße 5 ins Auge gefasst. „Aber da muss erst mal eine Planung her, sonst steht das Ding plötzlich an der falschen Stelle.“

Mit Blick auf die umliegenden Gemeinden meinte Pröbst, dass andere Kommunen ruhig nachziehen könnten mit der Verbesserung der Lade-Infrastruktur. Es gebe dafür eigens ein Ladesäulenkonzept des Landkreises.

Welche Kosten den Nutzern entstehen? Hier war lediglich die Rede von einer „eichrechtskonformen Abrechnung“. Die Frage ist laut Pröbst schwer zu beantworten, das hänge eben vom jeweiligen Vertrag ab.

Grob schätzen kann er zumindest, wie lange ein E-Auto mit leerem Akku an den Wartenberger Ladesäulen benötigt, um wieder voll zu werden. Sein eigener, ein elektrischer X3, lade über Nacht acht Stunden. „Aber auch das ist generell schwer zu sagen, das kommt aufs Auto an“, sagt Pröbst. Seine Faustregel: In der Stunde lade ein E-Auto an einer herkömmlichen Säule etwa zehn bis 20 Prozent des Akkus auf.

Wesentlich schneller gehen würde es mit besagten Schnellladesäulen. Da bräuchte Pröbsts Wagen, sagt er, eine halbe Stunde für 80 Prozent Akku. Die Umsetzung ist jedoch aktuell viel zu teuer für die ohnehin finanziell nicht gerade auf Rosen gebettete Marktgemeinde, wie der Bürgermeister betont. Dafür müsste man „eine ganz starke Leitung hinlegen“, zudem brauche es ein Transformatorhäuschen. Eine solche Schnellladesäule, weiß Pröbst, gibt es in der Nähe bereits an der Aral-Tankstelle in Moosburg.

Wie groß ist eigentlich die Nachfrage der Wartenberger Bürger nach E-Ladesäulen? Pröbst berichtet, dass die Säule am Marktplatz über Nacht quasi tagtäglich genutzt werde. Laut Erdinger Landratsamt sind in der Marktgemeinde 210 E-Autos und 208 Hybride gemeldet, im Landkreis insgesamt 2060 E-Fahrzeuge und 4503 Hybride.