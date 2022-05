Und noch eine Haushaltsdebatte in Wartenberg

Von: Markus Schwarzkugler

Teilen

Michael Paulini übte noch einmal Kritik am Wartenberger Haushalt. © SPD

Fast schon rekordverdächtig früh, möchten böse Zungen jetzt unken, ist der Wartenberger Haushalt als Satzung beschlossen worden. Im Vorjahr hatte es fast bis zum Ende des Jahres gedauert. Die Lage damals war noch verzwickter, nun sind Bürgermeister Christian Pröbst (CSU) und Kämmerin Tanja Göbl optimistisch, dass demnächst auch das Landratsamt Grünes Licht gibt. Kritik wurde im Gemeinderat dennoch einmal mehr laut.

Wartenberg – Der Etat schließt im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit knapp 14,07 Millionen, im Vermögenshaushalt mit gut 9,84 Millionen Euro. „Der Haushalt ist gut bearbeitet“, meinte Pröbst schmunzelnd in Richtung Göbl. „Heuer war es ein bisschen leichter, aber wir haben keinen Spielraum. Uns sind die Hände gebunden“, betonte Pröbst. Investitionen wie die Sanierung der Strogenstraße oder des Hauses für Kinder und die Erweiterung der Schule müssten aber einfach getätigt werden.

Michael Paulini (SPD) erneuerte seine Kritikpunkte aus der vorangegangenen Sitzung (wir berichteten) und stellte fest, dass Wartenberg bei der Steuerkraft von Rang vier ins Landkreis-Mittelfeld abgesackt sei. Bis 2025 würden sich die Schulden auf 19 Millionen Euro verdreifachen. Paulini sprach von einer „chronischen Unterdeckung. Wir werden aus der Spirale nicht mehr rauskommen“. Jeder normale Bauherr mache sich einen Sparplan. Doch: „Wir fahren mit offenem Visier an die Wand. Ich wüsste nicht, wo wir die Einnahmen generieren sollten.“

„Als vor 50 Jahren die Schule gebaut wurde, war’s wohl auch nicht besser“, meinte Pröbst. Wenig Verständnis für die Paulini-Kritik hatte auch Eduard Ertl (Neue Mitte). Er wundere sich doch sehr. Ertl konnte sich den Seitenhieb nicht verkneifen, dass Paulini jüngst die Erhöhung der Kita-Gebühren ein weiteres Jahr aussetzen wollte (wir berichteten). Niemand im Gremium werde sich für unnötige Ausgaben einsetzen, meinte Ertl. Aber man habe eben fixe Ausgaben. Einfach Verwaltungspersonal auszustellen, um zu sparen, sei nicht möglich. „Und was an Lohn- und Umsatzsteuer bei den Gemeinden eingeht, kann man nicht ändern“, sagte Ertl. Auch den Krieg habe man nicht voraussehen können. „Bitte, Michael, dann sag uns, wo wir einsparen sollen“, so Ertl Richtung Paulini.

„Bei der Gewerbesteuer gehen wir vorbildlich vor“, berichtete Pröbst aus der Nichtöffentlichkeit hinsichtlich der Grundstücksvergabe im Gewerbegebiet. Hier sei man dran, nur Betriebe zu wählen, die adäquat zahlen. „Wir müssen Einnahmen durch kluges Agieren generieren. Sonst ist für nachfolgende Generationen alles kaputt“, sagte Josef Sedlmaier (CSU).

Dominik Rutz (Grüne) kritisierte, dass dem Rat noch nicht die Machbarkeitsstudie für die Schule vorgestellt wurde – angesichts der hohen Zahlen, über die man im Haushalt bereits abzustimmen habe. Pröbst will die Vorstellung aber erst machen, wenn er hieb- und stichfeste Zahlen zu den Zuschüssen habe. Die vier Bürgermeister werden ihm zufolge noch vor dem Sommer die Studie besprechen, „ob es bis dahin im Gemeinderat klappt, kann ich noch nicht sagen“, so Pröbst. Der Finanzplan ging bei vier und die Haushaltssatzung bei fünf Gegenstimmen durch.