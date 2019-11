Hitzige Debatte um Umweltreferenten: Marktrat lehnt CSU-Antrag ab

Wartenberger Gremium will lieber einen Klimamanager

von Markus Schwarzkugler schließen

Der Klimaschutz ist in Wartenberg in aller Munde, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Debatte um die neue Heizung für die Schule. Jetzt hat die CSU in einem Antrag vorgeschlagen, zwei Umweltreferenten im Marktrat einzusetzen. Nach intensiver Debatte in der Sitzung am Mittwoch wurde das jedoch knapp abgelehnt. Im Spiel ist dagegen ein Klimamanager für die Verwaltungsgemeinschaft.