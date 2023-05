Hoffnungsträger Erbpacht: So will Wartenberg seine Finanzen sanieren

Von: Markus Schwarzkugler

Das Sondergebiet für zwei große Unternehmen (orange) im Gewerbegebiet Thenn entsteht im Osten des Bestands. Wer kommt, ist noch nicht öffentlich. © MAS

Kleinfeld West: Rat bespricht Grundstücksvergabe – Zwei große Firmen kommen nach Thenn

Wartenberg – Wie kriegt der Markt Wartenberg seinen Etat in den kommenden Jahren gestemmt, wie verhindert er seine Handlungsunfähigkeit? Bei der Beratung der Haushaltskonsolidierung in der vergangenen Marktratssitzung (wir berichteten) fielen neben Steuererhöhungen auch die Stichworte Erbpacht und Gewerbe-Ansiedlung. Im Neubaugebiet Kleinfeld West und am Ärztehaus will die Gemeinde nun unter anderem verstärkt auf Erbpacht setzen, um über Jahre laufende Einnahmen zu generieren. Und für mehr Gewerbesteuereinnahmen wird in Thenn kräftig erweitert.

Bei zwei Gegenstimmen der Grünen-Rätinnen Melanie Falzetta und Martina Scheyhing stimmte der Rat für den Aufstellungsbeschluss zur achten Änderung des Flächennutzungsplans. In Thenn wird eine 13 Hektar große, bis dato landwirtschaftliche Fläche in ein „Sondergebiet großflächig produzierender Betrieb“ geändert. Zudem wird eine Vorhaltefläche für die Umgehungsstraße dort verschmälert. Das Gebiet befindet sich im Osten des Bestands.

Die Gemeinde will potente Gewerbesteuerzahler ansiedeln. Wer genau kommen soll, ist noch nicht öffentlich. Auf Nachfrage lässt Bürgermeister Christian Pröbst (CSU) aber schon mal durchblicken, dass es sich um zwei größere Unternehmen handelt, die zusammenarbeiten. „Die Regierung von Oberbayern hat uns gesagt, dass wir nur großflächig ausweisen dürfen“, erklärt Pröbst dazu. Kleinere Lösungen hätte man nicht erlaubt bekommen, weil die Regierung eine Zersiedelung vermeiden wolle.

„Diese Einnahmen brauchen wir dringend“, sagte Pröbst derweil über die Grundstücksveräußerungen im Neubaugebiet Kleinfeld West. Dort wurde bereits aufgekiest, die Kanalbauarbeiten beginnen diese Woche und wohl im März kommenden Jahres sollen die Ersten bauen können, wie Pröbst ankündigte. Doch auf welche Art und Weise die Vergabe der Parzellen erfolgen soll, dazu hatte der Rat noch zu beraten.

Mit 15:5 Stimmen legte sich das Gremium letztlich darauf fest, die ersten 13 der insgesamt 32 Parzellen schon heuer zu veräußern, vier davon in einem Sozialmodell, drei in einem Ansiedlungsmodell und sechs auf dem freien Markt mit Bieterverfahren.

In dem Sozialmodell gibt es für Familien mit schmalerem Geldbeutel einen Abschlag vom Bodenrichtwert. Letzterer beläuft sich auf 600 Euro pro Quadratmeter, im Sozialmodell wären es dann noch 492 Euro. Voraussetzungen, um hier überhaupt zum Zug kommen zu können, sind beispielsweise ein Einkommen unter 65 000 Euro, ein Vermögen, das unter dem Verkehrswert des Grundstücks liegt, und die Interessenten sowie deren Eltern dürfen kein Eigentum haben.

Pluspunkte gibt’s beispielsweise für den Ortsbezug der Bewerber, für Ehrenamtler oder bei Behinderungen. Mit diesem Modell ist man EU-konform unterwegs, versicherte Pröbst. Beim Ansiedlungsmodell entfällt unter anderem die Gehaltsobergrenze, dafür wird hier der volle Bodenrichtwert fällig.

Die Gemeinde will mit ihrem Vorgehen die eigenen Bürger nicht außen vor lassen. Sie muss jedoch auch den Spagat schaffen, durch Verkäufe in diesem Jahr den Haushalt gestemmt zu bekommen. Auf der Ausgabenseite schlagen etwa Straßenarbeiten zu Buche.

Wie Michael Paulini (SPD) und Eduard Ertl (Neue Mitte) forderten, muss jedoch in den nächsten Jahren in Kleinfeld West zumindest zum Teil auf Erbpacht gesetzt werden. Denn: Verkäufe sind schön und recht und bringen schnell einen stattlichen Batzen Geld, doch für die Haushalte der folgenden Jahre ist das nichts mehr wert. Bei Erbpacht dagegen habe man über Jahre laufende Einnahmen. „Das hilft der Gemeinde“, sagte Ertl. „Bei der Erbpacht muss ich Zinsen zahlen, aber die Tilgung fällt weg.“ Die Bürger müssten in diesem Fall das Grundstück eben nicht abbezahlen.

Das könnten sich viele Familien mit kleinen Kindern bei Zinsen um die vier Prozent ohnehin nicht mehr leisten, befand auch Josef Sedlmaier (CSU). Bei vielen gehe es nur mit Erbpacht. Hier forderte er „maximale Flexibilität“ für die Käufer.

Wie der Rat nun beschloss, soll zugunsten laufender Einnahmen auch das geplante Ärztehaus an der Thenner Straße 5 über Erbpacht abgewickelt werden und eben nicht über einen Verkauf. Das Grundstück hat eine Fläche von 2875 Quadratmetern. Den Erbbauzins wird das Gremium demnächst beschließen. Laut Verwaltung beträgt dieser in der Regel zwischen drei und fünf Prozent und wird normalerweise jährlich fällig.