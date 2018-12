„Erklär’ mir, was Weihnachten ist“: Diesen Satz hat Özlen Balci in den vergangenen Wochen oft gehört. Und zwar von ihren Schülern im Islam-Unterricht. Diese bekommen freilich mit, wenn ihre christlichen Schulkameraden schon voller Vorfreude auf Festtage und Geschenke sind. „Die Frage stellt sich da natürlich: Was wird da gefeiert, was wird da gemacht?“ Die Antworten gibt Balci.

Wartenberg/Erding– Sie und ihr Mann Levent Balci geben für die ersten bis zehnten Klassen an der Mittelschule und der Carl-Orff-Grundschule in Altenerding sowie an der Marie-Pettenbeck-Schule in ihrem Wohnort Wartenberg Islam-Unterricht. Groß auf dem Lehrplan steht das Thema Weihnachten in der dritten Jahrgangsstufen. „Viele Freunde der Schüler sind Christen“, sagt Balci. Nicht zuletzt deshalb muss sie ihren Schülern erklären, warum jetzt beispielsweise in der Schule gerade ein Christbaum steht.

Trotz aller Aufklärung: Während sich die christlichen Schüler auf Geschenke freuen dürfen, gibt es für die muslimischen Mädchen und Buben an Heiligabend nichts. „Wir feiern Weihnachten nicht“, stellt Balci klar. Allerdings, das betont sie auch, werden im Islam sowohl Jesus als auch seine Mutter Maria verehrt. „Das wissen viele nicht“, sagt die Lehrerin.

Im Islam wird für Jesus der arabische Name Isa verwendet, und Maria heißt Maryam. Der Unterschied zum Christentum: „Wir verehren Jesus als Propheten, nicht als den Sohn Gottes“, erklärt Balci. Im Koran finde Isa zwischen 23 und 33 Mal – je nach Zählweise – Erwähnung. Und Maria? „Sie ist die einzige Frau, der im Koran ein ganzes Kapitel, eine Sura, gewidmet ist. Sie war eine reine Frau, die mit dem Befehl Allahs Isa geboren hat.“

„Man kann die Freude einer anderen Religion auch teilen. Warum denn nicht?“

Auch wenn die Muslime Heiligabend nicht feiern: Auszuschließen ist es nicht, dass ein Muslim am 24. Dezember zu Jesus betet. Schließlich könne man ja in dieser Nacht zu dem Propheten sprechen, erklärt Balci.

Von der Bedeutung her am ehesten vergleichbar mit dem Weihnachtsfest ist ihr zufolge das tägliche Fastenbrechen während des Ramadans – abends, wenn die Sonne untergeht. Außerdem das Opferfest (arabisch: Eid ul-Adha), das höchste islamische Fest, das zum Höhepunkt des Haddsch, der Wallfahrt nach Mekka, gefeiert wird.

Natürlich haben die muslimischen Schüler in den Weihnachtsferien auch zwei Wochen frei. Und sie bekommen teilweise sogar Geschenke. Nur müssen sie sich bis dahin ein paar Tage länger gedulden als ihre christlichen Schulkameraden. Am Neujahrstag, erklärt Balci, gibt es in manchen – nicht in allen – Familien Geschenke. Und an der Schule wird fleißig mitgewichtelt. „Da machen die muslimischen Kinder mit, auch wir Islam-Lehrer mit unseren Kollegen“, sagt Balci. Sie ist überzeugt: „Man kann die Freude einer anderen Religion auch teilen. Warum denn nicht?“

Islam-Unterricht gibt es in Bayern seit rund zehn Jahren. Der Modellversuch läuft 2019 aus. Der Landtag soll dann über die seine Zukunft entscheiden. Balci zufolge unterrichten im Landkreis Erding insgesamt vier Islam-Lehrer. Derzeit, sagt sie, gehe sie von einer Verlängerung des Projekts aus. Sie fände es schade, wenn das Angebot für die muslimischen Kinder gestrichen würde. Zumal die Schülerzahl steigend sei.