Junggesellen auf Zeit, Freunde fürs Leben

Von: Bernd Heinzinger

Halten seit Jahrzehnten zusammen (sitzend, v. l.): Max Egger, Ludwig Limmer, Peter Gerstner, Wolfgang Balzarek, Armin Reiter und Willi Fiederer; (stehend, v. l.) Martin Maier, Peter Kroschwald, Anton Grandinger, Michael Felsl, Erich Unger, Herbert Unger, Anton Hofmayr und Ludwig Stürzl. © Bernd Heinzinger

Der Club 13 in Wartenberg hat seit knapp 50 Jahren viele Gründe zu feiern. Hinter der Vereinsgründung steckt eine kuriose Idee.

Wartenberg – Vor knapp 50 Jahren trafen sich in Wartenberg 13 Junggesellen und entschlossen sich, gemeinsam einen Verein zu gründen, Sie tauften ihn Club 13. Die Idee dahinter erklärt der heutige Schriftführer Max Egger so: „Wenn einer von uns heiratet, sollten ihm die anderen einen unvergesslichen Junggesellenabschied bescheren und auch ansonsten richtig schön mit ihm feiern.“

Dazu gehörte unter anderem das „unsanfte“ Wecken am Tag der Hochzeit. Der Bräutigam musste den Club 13 allerdings nicht verlassen, sondern wurde zum Ehrenmitglied mit allen Rechten erhoben. Eine Hochzeit machte den Weg zudem frei für ein neues Mitglied. Dieses wurde vorab allerdings ausgiebig in Augenschein genommen, erzählt Egger: „Er musste schließlich zu uns passen, und da kam nicht jeder in Frage.“

Lange Zeit blieb es bei genau 13 Junggesellen im Club 13. „Irgendwann klappte es damit aber nicht mehr so ganz. Wir wurden alle schließlich älter“, sagte Egger schmunzelnd. Zwischendurch habe man es einmal mit einem Neuanfang durch einige junge Leute versucht. Die Chemie habe aber nicht so perfekt gestimmt, sodass diese bald wieder verschwanden. Heute gibt es nur noch drei Unverheiratete im Verein. „Die sind aber auch schon älter geworden und werden wohl nicht mehr den Bund der Ehe eingehen“, meint Egger.

Von den 13 Gründungsmitgliedern sind mittlerweile vier verstorben. Alle anderen blieben dem Club 13 treu, insgesamt sind heute 22 Männer dabei.

Was ist das Wichtigste am Verein? Egger muss für seine Antwort nicht lange nachdenken: „Es geht um die Freundschaft, die Verbundenheit zueinander.“ Wo gebe es ansonsten so viele Leute, die sich auch nach fast 50 Jahren noch regelmäßig treffen, miteinander ratschen und feiern: „Wir sind Freunde seit ewigen Zeiten und verloren uns dank des Clubs nie aus den Augen.“

Die Mitglieder kommen überwiegend aus Wartenberg. Einige sind zwar umzugsbedingt mittlerweile in der näheren Umgebung angesiedelt, kommen aber allesamt noch gerne zu den monatlichen Treffen. Da gebe es immer einiges zu besprechen, beispielsweise welche Feste oder Ausflüge als nächstes anstehen.

Eines dieser Feste fand am 25. Mai statt: Da wurde mit Wolfgang Balzarek, ältestes Mitglied des Club 13, 75 Jahre alt. Zusammen mit den AH-Fußballern aus Taufkirchen bereitete man ihm mit der Feier eine schöne Überraschung. Weil Balzarek selbst nicht mehr so mobil ist, habe er sich umso mehr darüber gefreut, dass so viele Leute kamen, erzählt Egger.

Wie lange wird’s den Club 13 denn noch geben? Auch wenn die Mitglieder allesamt langsam, aber sicher etwas älter werden, hofft der Schriftführer, dass die Treffen noch lange Zeit anhalten: „Wir wollen es auf keinen Fall beenden.“ Und Grund zum Feiern gibt es auch immer wieder. Zuletzt marschierten die Mitglieder des Club 13 geschlossen beim Wartenberger Volksfestumzug mit.