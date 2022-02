Keine Chance für Tempo 30 an Wartenbergs Oberer Hauptstraße

Es bleibt bei 50 km/h an der Oberen Hauptstraße in Wartenberg. © Klaus Kuhn

Eigentlich wären alle im Ausschuss dafür, aber für Tempo 30 an der Oberen Hauptstraße in Wartenberg, wie es die Grünen nun gefordert haben, fehlt die Rechtsgrundlage.

Wartenberg – An dem Tag, an dem unsere Zeitung im Politikteil von der Ankündigung aus Berlin berichtete, dass den Kommunen mehr Freiraum für Tempo 30 innerorts zugestanden werden soll, wollten die Wartenberger Grünen im Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss vorpreschen. Sie beantragten Tempo 30 an der Oberen Hauptstraße – wie kürzlich auch ein Bürger (wir berichteten). Aktuell fehlt dafür allerdings noch die Rechtsgrundlage. Mit dem Vorhaben wird es also erst mal nichts.

Zwar wären alle Räte, die sich in der Ausschusssitzung zu Wort gemeldet haben, dafür. Allerdings lag auch die Ankündigung von Polizei und Landratsamt, dass sich das rechtlich nicht werde durchsetzen lassen, auf dem Tisch.

Michael Gruber (SPD) verlangte daraufhin, das Thema in den Marktgemeinderat zu bringen. Auch da werde, wie Bürgermeister Christian Pröbst (CSU) deutlich machte, nichts anderes herauskommen können und dürfen.

Der Antrag der Grünen entspricht zudem einem ähnlichen Antrag der Freien Wähler von 2020, der aufgrund der gleichen Gründe chancenlos war. Martina Scheyhing (Grüne) war es, die den Antrag vor dem Ausschuss begründete und sich dabei vor allem auf Paragraph 45, Absatz 1C stützte, in dem es wörtlich heißt: „Die Straßenverkehrsbehörden ordnen ferner innerhalb geschlossener Ortschaften, insbesondere in Wohngebieten mit hoher Fußgänger- und Fahrradverkehrsdichte sowie hohem Querungsbedarf, Tempo 30-Zonen im Einvernehmen mit der Gemeinde an.“ Scheyhing verwies auf Kinderbetreuungseinrichtungen, die zu Fuß erreichbar seien, und auch auf Beinahe-Unfälle an genau dieser Straße.

Genau diesen hohen Querungsbedarf haben aber dem Bericht der Verwaltung zufolge die übergeordneten Behörden nicht gesehen, so dass die Gemeinde die Schilder zwar aufstellen könnte. Aber in dem Augenblick, in dem sich jemand beschwere, komme sofort die Beseitigungsanordnung. So erging es übrigens der Nachbarstadt Moosburg vor Jahren schon, wo die Schilder an der Bonaustraße wieder abgebaut werden mussten.

„Die Rechtslage hat sich nicht geändert seit dem Antrag der Freien Wähler“, sagte Pröbst. Josef Sedlmaier (CSU) sah auf den Markt schon eine große Blamage zukommen in dem Augenblick, in dem geblitzt wird und Bußgeldbescheide erfolgreich abgewehrt werden können, weil eben die Anordnung von Tempo 30 zu Unrecht erfolgt ist.

Gruber verlangte aber, hartnäckig zu bleiben. Es habe mit der Ampel an der Thenner Straße auch vier Jahre gedauert. Wenn man es nicht versuche, werde man das auch nicht bekommen, meinte er.

Pröbst kündigte an, dass der Marktgemeinderat eine umfassende Vorlage über die Ergebnisse der Verkehrsschau bekomme, damit er informiert sei. Scheyhing hatte nämlich auch moniert, dass sie bei dieser Verkehrsschau, bei der es auch um den Antrag gegangen sei, nicht habe habe dabeisein dürfen. „Das ist für mich keine Transparenz“, kritisierte die Grünen-Rätin.

