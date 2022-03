Kinderfest in Wartenberg: Kinder schicken Ballons mit Wünschen gen Himmel

Von: Klaus Kuhn

99 Luftballons mit Ansagen der Kinder an die „Großen“: Die Initiative „Gemeinsam stark Wartenberg“ lud am Samstag zu einem Kinderfest am Marktplatz ein, bei dem alle gleichzeitig Luftballons in den Himmel steigen ließen. © KUHN

Mit Ballons äußern Kinder bei Wartenberger Familienfest ihre Wünsche und Beschwerden in der Coronazeit. Laut der Initiative „Gemeinsam stark Wartenberg“ kamen die in der Pandemie besonders zu kurz.

Wartenberg – Die Initiative „Gemeinsam stark Wartenberg“ hat am Samstag auf dem Wartenberger Marktplatz den Kindern eine Stimme gegeben, und das durchaus kindgerecht. Rund 100 Luftballons mit Wortmeldungen eben dieser Kinder stiegen in den strahlend blauen Himmel über Wartenberg.

Jessy Garay und Sandy Ehrig hatten Karten vorbereitet mit einem angefangenen Satz wie etwa „Mich nervt an Corona“ oder „Ich wünsche mir von den Erwachsenen“. Diese Sätze durften die Kinder dann vervollständigen. „Leserlich schreiben“ war die einzige Ansage der Eltern an ihren Nachwuchs, und der gab sich Mühe. Dass Grundschüler, wenn auch etwas krakelig, das Wort „Quarantäne“ auf Anhieb richtig schreiben konnten, sprach dabei eine deutliche Sprache. Die Maske nerve am meisten. Das Wort kam auf den Karten an den Ballons am häufigsten vor. John schrieb als Wunsch für die Zukunft: „Keine Maske, keine Tests.“

Kinderfest fällt verwaltungstechnisch unter Versammlungsrecht

Was offiziell als Kinderfest angekündigt war, war verwaltungstechnisch eine Veranstaltung, die nach Versammlungsrecht ablaufen musste. Sandy Ehrig war Versammlungsleiterin sowie Ansprechpartnerin für Interessierte, sowie für die Polizeistreife, die vorfuhr. Die Beamten hatten sichtlich Freude an dem, was sie da sahen. Eine Versammlung war es wegen der klar politischen Ansage, die hier formuliert werden sollte, gerade im Zusammenhang mit der Pandemie und deren Folgen. Und so wurden auch Ordnerbinden an einige der Aktiven ausgegeben.

„Es ist ja so, dass keiner mit den Kindern gesprochen hat“, sagte Jessy Garay, die im vergangenen Januar diese Initiative gegründet hat. Die Kinder seien es, die im Grunde still unter den vielen Einschränkungen litten. „Die müssen das durchstehen.“ Und so sei eben schon früh der Gedanke zu einer Veranstaltung wie dieser entstanden: „Wir müssen mal was für die Kinder machen, dass die wieder mal etwas Schönes erleben.“

Kinderfest mit Ballons und schminken: Bereits nächste Veranstaltung in Planung

Und das ist der Initiative am Samstag gelungen. Die „Zauberhaften Schwestern“ aus Landshut hatten beim Kinderschminken alle Hände voll zu tun, zeitweise wurde der Platz an dem Tisch, an dem die Kinder malen konnten, knapp. Es soll nicht das letzte Kinderfest gewesen sein. So kündigte Sandy Ehrig bereits an, es werde auf dem Marktplatz eine weitere Versammlung geben – und zwar schon am Mittwoch, 6. April, ab 18.30 Uhr.

