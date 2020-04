Krippengruppe im Josefsheim - Emotionen in letzter Marktratssitzung

Viele Abschieds- und Dankesworte gab es in der letzten Sitzung des Wartenberger Marktrats dieser Wahlperiode. Doch zuvor wurde in der Strogenhalle – wegen den Corona-Vorkehrungen tagte das Gremium dort – fleißig debattiert, unter anderem zum Thema Arztversorgung, aber auch über die Kinderbetreuung im Markt. Das Spannendste dabei: Im Josefsheim wird eine neue Krippengruppe eingerichtet.

Wartenberg – Bürgermeister Manfred Ranft (FWG) berichtete in seiner letzten Sitzung von einer weiter guten Betreuungssituation in den kommunalen Einrichtungen. Bei den kirchlichen drückt allerdings ein bisserl der Schuh: „Im Pfarrkinderhaus geht eine komplette Gruppe ab.“ Christian Pröbst (CSU), ab dem morgigen Freitag offiziell neuer Gemeindechef, berichtete deshalb, dass er an das Josefsheim herangetreten sei. Dort gebe es Räumlichkeiten, „die sehr gut geeignet wären“. Am Montag würden diese mit dem Landratsamt besichtigt.

Der Plan: Das Seraphische Liebeswerk betreibt die Gruppe, der Markt schließt mit ihm einen Defizitvertrag ab – das gleiche Modell wie im Pfarrkindergarten. „Bisher haben wir für jedes Kind einen Platz geschaffen“, meinte Pröbst, der vorschlug, dass dies auch weiter der Fall sein sollte. Das Gremium sah es genauso und beschloss einstimmig, auf dieser Basis weiterzuplanen.

Platz für bis zu 15 Kinder

Würde der Markt selber bauen, erklärte Pröbst, würde man es sicher nicht bis zum Start des Kindergartenjahrs im September schaffen. Im Josefsheim muss noch ein bisserl umgestaltet werden, unter anderem fehlt noch eine kleine Küche. Die Kosten dafür belaufen sich Pröbst zufolge auf 75 000 Euro plus 25 000 Euro für die Erstausstattung. Derzeit fehlten zwölf Krippenplätze, „bis zu 15 könnten wir im Josefsheim generieren“.

Isabell Haindl (CSU), Leiterin des Pfarrkinderhauses, sprach von einer „wunderschönen“ Lösung im Erdgeschoss des Josefsheims mit Blick auf den Hof. Sie gab zu, von den hohen Einschreibungszahlen überrascht worden zu sein. Carla Marx (Neue Mitte) wollte noch ergänzend wissen, ob ein Anbau an die bestehenden Einrichtungen theoretisch noch möglich wäre. Eventuell gingen Container, meinte Pröbst. Ansonsten sei man „proppenvoll“.

Eltern müssen im Mai und Juni nicht zahlen

Wie es derzeit in vielen anderen Gemeinden auch der Fall ist, beschloss der Rat zudem einstimmig, den Eltern die Kinderbetreuungsgebühren für Mai und Juni zu erlassen, soweit keine Notbetreuung in Anspruch genommen wird. Michael Paulini (SPD) wollte noch einen Appell an die Eltern des Waldkindergartens loswerden: Diese würden mit ihren Autos arg schnell den Nikolaiberg hinunter fahren.

Am Ende der Sitzung wurde es Zeit für Emotionen. Pröbst bezeichnete Ranft als Hauptperson des Tages. „Du warst immer ein Ruhepol für mich, ich bin ja ein bissl ein anderer Typ“, meinte Pröbst, während im Gremium geschmunzelt wurde. Ranft hätten Projekte wie Edeka oder Rossmann viel Kraft gekostet, er habe sie jedoch souverän zum Abschluss gebracht. Ranft habe „viel Herzblut für den Markt“ gezeigt.

Viele Dankesworte

Ranft selbst holte zu einer großen Dankesrede an alle möglichen Mitstreiter aus. „Es war eine schöne Zeit, die ich nicht missen möchte. Wir haben uns gut verstanden, auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren“, meinte er etwa zu den Räten. Neben ihm wurden auch die vier ausscheidenden Räte Walter Gebhart (57 Jahre alt/FWG/Marktrat seit 2008), August Groh (65/SPD/seit 2001, sechs Jahre 2. Bürgermeister), Hermann Zoglauer (Neue Mitte/seit 2017 als Nachrücker) und Peter Schickinger (70/FWG/seit 2001) verabschiedet. Schickinger, 2. Bürgermeister seit 2014 , feierte nach langer krankheitsbedingter Absenz am Dienstag sein Comeback. Seine Genesung „ziagt si tatsächlich ziemlich zaach dahin“, meinte Schickinger, der sich für „die ausgesprochen intensive Anteilnahme“, sichtlich emotional vor allem auch bei Pröbst, bedankte. „Du hast mich aus der Scheiße gezogen“, sagte er zu ihm. „Ich danke dir für deine Freundschaft und deine Loyalität“, meinte außerdem Ranft zu Schickinger.

Franz Ganslmaier ist „mit jedem Schacht per Du“

Groß verabschiedet wurde auch Franz Ganslmaier, der seit 1996 Bauhof-Leiter ist. Am heutigen Donnerstag absolviert er, wie berichtet, seinen letzten Arbeitstag. „Du bist mit jedem Schacht per Du“, scherzte Ranft, bevor es für Ganslmaier dunkles Bier, einen Geschenkkorb und einen Reisegutschein gab. „Wir bleiben in Kontakt. Momentan auf Abstand“, meinte Ganslmaier augenzwinkernd.

Zum Schluss bedankte sich Ranft bei den Zuhörern, dem „Salz in der Suppe“. Für sie sei wegen der gerne ausschweifenden Debatten oft Geduld gefragt gewesen.