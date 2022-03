Wartenberger Kulturmarkt: Neuer Vorstand zum 25-jährigen Jubiläum

Von: Klaus Kuhn

Wollen die Kultur in Wartenberg bereichern: (v. l.) Monica Baumann, Jutta Paulini, Melanie Falzetta und Stephanie Weltrich-Streit als neuer Vorstand. © KUHN

Bei der Hauptversammlung des Kulturmarkts Wartenberg stimmte der Verein einstimmig für Jutta Paulini als neue Erste Vorsitzende.

Wartenberg – Der KulturMarkt Wartenberg hat einen neuen Vorstand: Jutta Paulini ist neue Erste Vorsitzende und löste in der Hauptversammlung im Hotel Reiter Wolfgang Kronseder ab, der nicht noch einmal kandidiert hatte. Bisher war Paulini Stellvertreterin und schon für etliche Programmpunkte – sofern diese zuletzt überhaupt stattfinden durften – verantwortlich.

Monica Baumann ist neue Zweite Vorsitzende. Sie ist selbst künstlerisch tätig und hat vor allem beim Ferienprogramm einige Beiträge gestaltet. Die Kasse bleibt bei Stephanie Weltrich-Streit. Neue Schriftführerin ist Melanie Falzetta. Die Riege der Beisitzer ist ebenfalls etwas umgestellt worden: Helmut Schneider vertritt beispielsweise die Malgruppe, die neu dazu gekommen ist. Weitere Beisitzer sind Franz Ganslmaier, Michael Paulini, Büchereileiterin Ulla Zehtner und Walter Heinzmann.

Erst bei Planung der Versammlung erkannt: Verein wird 25 Jahre alt

Peter Schickinger leitete die Wahlen. Ihm war aufgefallen, dass der Verein in seinem Programm für 2022, das die neue Vorsitzende gegen Ende der Versammlung kurz vorgestellt hatte, ein Datum vergessen hat: Der Verein wird heuer 25 Jahre alt – und zwar am 30. Juni. Feiern wird man wohl etwas können, denn die Kasse ist gut gefüllt, auch wenn sie sich nicht sonderlich verändert hat – wegen der vielen Ausfälle von Veranstaltungen, die Wolfgang Kronseder noch einmal alle auflisten musste.

Und doch ist einiges gegangen. Launig der scheidende Vorsitzende, bekanntlich bei den Fotofreunden aktiv: „Die Fotofreunde haben die kulturelle Stellung gehalten.“

Kulturmarkt Wartenberg: Nächste Veranstaltungen sind schon geplant

Beim Kultursommer und einigen anderen Anlässen kam der Verein mit seinen aktuell 105 Mitgliedern doch groß raus: „Toll, dass wir uns da beteiligen durften.“ Diese Beteiligung war auch Thema im Grußwort von Bürgermeister Christian Pröbst (CSU). Ein Dank ging an Helmut Schneider, der sich um die Homepage des Vereins kümmert und 12 000 „Klicks“ generieren konnte. Die klassische Öffentlichkeitsarbeit über die Printmedien macht Heike Schmidt-Kronseder. Beide erhielten freundlichen Beifall.

Die nächste Veranstaltung ist mit Paul Adelsberger im Saal des Gasthauses Bachmaier in Pesenlern geplant. Es soll am 3. April ein Bildervortrag werden. Der scheidende Vorsitzende stellte fest, dass diese Angebote hervorragend ankommen: „Jeder hat seinen Senf dazu geben müssen. Manches davon hat auch gar nicht gestimmt.“ So erinnerte er sich mit einem Augenzwinkern.

Neue Erste Vorsitzende Jutta Paulini kündigt Frauen-Filmabende an

Jutta Paulini blickte in die Zukunft des Kulturmarktes und machte noch einmal Werbung für die Ausstellung im Medienzentrum mit Bildern von Josef Zach, die noch bis zum 30. April geht. Heuer soll es zwei Frauen-Filmabende geben, die in bewährter Weise mit der katholischen Frauengemeinschaft zusammen organisiert werden. Hier konnte sich Wolfgang Kronseder eine launige Bemerkung nicht verkneifen: „Ich darf da nicht dabei sein. Wo ist da die Gleichberechtigung?“

Zum Programm für das laufende Jahr gehören aber auch zwei Lesungen: Einmal mit Christian Thieme und einmal mit Judith Brauneis, letztere in Kooperation mit dem Medienzentrum in Wartenberg.

