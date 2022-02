Musik und Kabarett auf dem Nikolaiberg

Programm für Wartenberger Kultursommer steht

Wartenberg: Das Programm für den Wartenberger Kultursommer steht weitgehend – und der Vorverkauf läuft.

Es gibt eine Fortsetzung: Nach dem großen Erfolg des Wartenberger Kultursommers im vergangenen Jahr mit der Bühne auf dem Nikolaiberg gibt es heuer eine verstärkte Neuauflage. Das Programm steht bereits.

Dritter Bürgermeister Bernd Scheumaier berichtete im Bildungs- und Kulturausschuss der Marktgemeinde über die Details. Alle Altersgruppen sollen ein Angebot erhalten, alle Musikrichtungen vorkommen, überdies sollen regionale Gruppen zum Zug kommen. All das leistet das Programm, das von Pfingstsonntag, 5. Juni, bis Montag, 15. August (Mariä Himmelfahrt), läuft und die bereits gesetzten Termine der Vereine und das Volksfest, das vom 15. bis 20. Juni geplant ist, berücksichtigt.

Alle hoffen natürlich, dass diese Feste wieder stattfinden können. Angesetzt sind sie jedenfalls, genauso wie das Pfarrfest am 10. Juli.

Den Kultursommer eröffnet Hans Ranft mit Band (5. Juni). Am 26. Juni kommt Peter Bisaha mit Freunden auf den Nikolaiberg. Die Erdinger Band „DeSchoWieda“ wird dort am Donnerstag, 28. Juli, für Stimmung sorgen, Hans Söllner tritt solo bereits am Donnerstag, 14. Juli, auf. Kabarett bietet Wolfgang Krebs am Samstag, 2. Juli, mit seinem Programm „Vergelt’s Gott!“. Der KulturMarkt Wartenberg hat zudem für 29. Juli „Xangphonics“ verpflichtet.

Es gibt für einige Veranstaltungen Ausweichtermine, falls das Wetter dazu zwingt, zu verschieben. Scheumaier hat auch den Jugendchor Bockhorn und den Orchesterverein Fraunberg eingeladen. Ein Band-Projekt mit der Kreismusikschule richtet sich an die jüngere Generation. „Wir haben versucht, aus allen Bereichen etwas rein zu bringen“, so Scheumaier.

Der Volkstrachtenverein hat einen Programmpunkt am Sonntag, 31. Juli, übernommen und Peter Bisaha mit einer weiteren Formation verpflichtet. Damit kommt der beliebte Sänger (Bass) beim Kultursommer auf drei Auftritte, denn bei „Xangphonics“ ist er bekanntermaßen auch dabei. Big-Band-Sound ist am Samstag, 6. August, von „Shepherd’s Delight“ zu hören.

Der Kartenvorverkauf für Wolfgang Krebs, Hans Söllner und DeSchoWieda läuft bereits. Infos dazu gibt es auf www.vg-wartenberg.de. KLAUS KUHN