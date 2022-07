Ein Jahrgang mit Eigenverantwortung

Von: Klaus Kuhn

Mit ihren Leistungen stachen unter den Absolventen der Marie-Pettenbeck-Schule heraus (vorne v. l.): Felix Wiggerich, Hannah Falzetta, Alina Neubert, Amelie Schultz, Alina Hübl und Jakob Schmidmüller. Auf dem Bild fehlt Michael Plantic. Stolz darauf sind (hinten v. l.) Schulleiter Michael Braun, Klassenleiter Manuel Schropp, Wartenbergs Bürgermeister Christian Pröbst, Fraunbergs Bürgermeister Hans Wiesmaier und Klassenleiter Bastian Prock. © Klaus Kuhn

Mit einer gediegenen Abschlussfeier hat die Marie-Pettenbeck-Schule in Wartenberg ihre Absolventen gefeiert.

Wartenberg – Traditionell fand die Entlassfeier der Marie-Pettenbeck-Schule in Wartenberg beim Wirt in Oberbierbach (Gemeinde Fraunberg) statt. Genauso traditionell ist schon die Formulierung von Schulleiter Michael Braun in seiner Begrüßung, dass es ein „besonderer Jahrgang“ sei.

Besonders ist dieser Jahrgang aufgrund der verschiedenen Krisen, die den Schulalltag direkt betroffen haben: Corona, Lehrermangel, Krieg in der Ukraine. „Eigenverantwortung war gefragt“, so der Schulleiter, dem durchaus bewusst war, dass nicht immer für alle Klassen ein Lehrer zur Verfügung stand. Dass die Elternhäuser durch den Distanzunterricht auch noch besonders gefordert waren, auch das war dem Schulleiter natürlich nicht entgangen. Dazu kommen handfeste Benachteiligungen wie etwa die auf Sparflamme gehaltene Berufsorientierung, die sonst gerade an den Mittelschulen eine ganz erhebliche Bedeutung hat. Und doch haben es die Schülerinnen und Schüler geschafft.

Das war auch das Thema von Bürgermeister Christian Pröbst in seinem Grußwort, der unter anderem deutlich machte: „Schule ist kein Freizeitpark.“ Der Vater zweier Kinder wusste: „Manchmal gibt es auch Tränen.“ Das seien natürlich die Momente, in denen die Eltern besonders gefragt seien.

Die Vorsitzende des Elternbeirats Jessica Garay wurde regelrecht philosophisch, als sie bemerkte, dass das größte Glück doch eigentlich sei, „dass diese Kinder leben“. Der neue Vorsitzende des Fördervereins Markus Straßberger rief die jungen Leute auf: „Macht auch mal einen Blödsinn!“ Das gehöre einfach dazu. Ansonsten brachte er den dringenden Appell, sich einzubringen. „Wir brauchen jeden einzelnen von euch. Ihr seid die Leistungsträger der Zukunft.“

Und Leistung ist tatsächlich erbracht worden. Sieben Schülerinnen und Schüler stachen mit ihren Abschlüssen heraus. Sie wurden ausgezeichnet. Mit den Leistungen könne man sich im Landkreis sehen lassen, lobte Schulleiter Braun.

Annelie Schultz hat unter den Neuntklässlern den besten Quali-Schnitt. Die Wartenbergerin hat eine 1,2 erreicht und bleibt an der Schule mit dem „9+2-Modell“. Alina Hübl aus Erding ist mit 1,3 die Zweitbeste und wird jetzt medizinische Fachangestellte. Jakob Schmidmüller aus Wartenberg geht zu BMW und wird Fertigungsmechankiker. Er schloss mit 1,6 ab. Zu den Besten gehört auch Michael Plantic mit 1,8.

Bei den Schülern, die die zehnte Klasse abgeschlossen haben, holte Felix Wiggerich mit 1,22 gewissermaßen den Titel. Der Wartenberger wird auf die FOS nach Erding gehen. Hannah Falzetta aus Wartenberg (1,56) wechselt ebenfalls zur FOS. Alina Neubert aus Langenpreising (1,56) wird Kinderkrankenschwester.

