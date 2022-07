Marie-Pettenbeck-Schule: Geld für Vereine, Ehre für Schüler

Rappelvoll war die Turnhalle bei der ersten Vollversammlung der Marie-Pettenbeck-Schule seit Jahren. © Klaus Kuhn

Seit Jahren gab es in der Marie-Pettenbeck-Schule keine Vollversammlung mehr. Bei der Neuauflage des Formats überreichten die Schüler 5000 Euro an Spenden an karitative Einrichtungen - und wurden selbst geehrt.

Wartenberg – Zum ersten Mal seit etlichen Jahren hat die Marie-Pettenbeck-Schule in Wartenberg wieder eine Vollversammlung abgehalten. Dabei hat Schulleiter Michael Braun die ganze Schulfamilie erst einmal darüber informiert, was eine solche Veranstaltung eigentlich soll. Es sei, meinte er, eine ganz wichtige Gelegenheit, gemeinsam Dinge zu besprechen. Es wurden Spenden an karitative Einrichtungen vergeben und Schüler geehrt.

Wieder möglich gewesen sei der Spendenlauf. Als er die dabei zusammengekommene Summe von 5000 Euro nannte, kam spontan Beifall auf. Von dem Geld kann das Josefsheim in Wartenberg Material für die Verkehrserziehung beschaffen. Die Familiengruppe Heim aus Langenpreising kann Musikinstrumente kaufen. Der Helferkreis möchte Schwimmkurse realisieren. Das Frauenhaus in Erding kann für die Kinder ein wenig Programm machen. Alle diese Einrichtungen bekamen 800 Euro. Die gleiche Summe erhielt auch der Landkreis für das Projekt „1000 Schulen der Erde“. 1000 Euro schließlich gingen an „Sternstunden“.

Spenden übergab (v. l.) Schulleiter Michael Braun an Carla Marx vom Helferkreis, Carola Heim vom Kinderheim Langenpreising, Angelika Piechaczek vom Josefsheim sowie Steffi Irmscher vom Frauenhaus Erding. © Klaus Kuhn 2019

In der Vollversammlung wurden auch Preise an engagierte Schüler vergeben.

Förderpreis

Da ist beispielsweise der Förderpreis „soziales Engagement“, den die Familie Blechinger in Erinnerung an den ersten Schulleiter Anton Blechinger jedes Jahr vergibt. Erdi Gashi aus der Grundschule sowie Mira Stuhlberger und Emma Pilipovic aus der Mittelchule erhielten die Einzelpreise.

Schulsanitäter

Als Schulsanitäter für ihre Mitschüler im Einsatz waren Letizia Schwebs, Emily Schmittner, Daniel Rösler, Kieran Chrichton, Paula Lehfeld, Ema Pilipivic, Hangoma Salehi, Leonie Grubbe, Alina Neubert, Julia Hemprich, Mira Stulberger, Maishyan Knoche, Valentina Brendel, Lara-Marie Schmidt und Samuel Roleder. Ihnen wurde großer Dank ausgesprochen.

Klassensprecher

Der Förderverein wollte das Engagement der Klassensprecher der Grundschule würdigen. Paul Hahn, Mia Garay, Lotta Makowsky, Julian Wagner, Luisa Engl, Alexander Montag, Josefine Feller, Ben Recica, Johanna Baumann, Ben Walther, Luzian Meier und Antonia Mitternacht wurden unter dem Beifall aller nach vorn gerufen.

Schülerlotsen

Die Verkehrswacht stellte die Schülerlotsen heraus. Sprecher Hermann Engl übergab Yigit Uludogan, Pia Meye, Fabian Rosenberger, Murat Gürsoy und Luca Reiche aus der 9b sowie Mira Stulberger, Emma Pilipovic, Amelie Schultz und Arda Altun aus der 9a kleine Geschenke.

VON KLAUS KUHN

