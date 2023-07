Junge Vorbilder für soziales Miteinander

Von: Klaus Kuhn

Teilen

Die Sozialpreise heuer gingen an (v. l.) Leni Pichler, Jaden-James Miljucha,Yves-Anthony Wolfram, Johanna Huber und Julian Wagner. Gabriele Blechinger (2. v. r.) übergab die Preise. © Klaus Kuhn

An der Marie-Pettenbeck-Schule wurden Schüler für ihr soziales Engagement ausgezeichnet.

Wartenberg – Michael Braun, Leiter der Marie-Pettenbeck-Schule in Wartenberg, hat das soziale Miteinander in der Schule zu einem Schwerpunkt seiner pädagogischen Arbeit gemacht. Und dieses Thema stand auch im Mittelpunkt der Vollversammlung der Schule kurz vor Ferienbeginn.

Die Sozialpreise wurden vergeben durch den Förderverein, der von Markus Straßberger und Karen Lübbe vertreten wurde, sowie von Gabriele Blechinger als Vertreterin ihrer Familie, die regelmäßig den Gedenkpreis auslobt, der den Namen des früheren Schulleiters Anton Blechinger trägt. Yves-Anthony Wolfram, Jaden-James Miljucha, Lena Pichler, Johanna Huber und Julian Wagner sind die diesjährigen Preisträger. Sie haben sich, wie Blechinger und Straßberger vor den versammelten Schülerinnen und Schülern erläuterten, gleich in etlichen schulinternen Gruppen sozial engagiert.

Als die Klasse mit dem besten Sozialverhalten hat sich die 2b hervorgetan. Darüber hinaus wurden durch die dafür zuständige Lehrerin Claudia Reinhold die Schüler Vanessa Liebl, Lena Richter, Leni Pichler, Selina Henze, Anna Viktoria Vanitschek, Larissa Palic, Yid Kaya, sowie Yves-Anthony Wolfram und Jaden-James Miljucha dafür ausgezeichnet, dass sie als Streitschlichter und Tutoren die dafür erforderliche Ausbildung absolviert haben.

Großzügige Spenden verteilte die Schülermitverantwortung als Ergebnis des Spendenlaufs. Der Hospizverein Erding und die Stiftung Kinderklinik München Schwabing konnten profitieren. © Klaus Kuhn

Lange hat es diese Möglichkeit ja nicht gegeben. Dass die Pandemie an der Schule gerade im Umgang miteinander Spuren hinterlassen hat, das hatte der Schulleiter in mehreren kommunalpolitischen Gremien bereits deutlich gemacht. Er setzte in dieser Vollversammlung seine Arbeit an dem Thema fort.

Dazu gehörte, dass die Schüler auch an andere denken, denen es nicht ganz so gut geht. Katja Finn hatte einen Spendenlauf organisiert, bei dem 3800 Euro zusammengekommen sind. Nun konnten 2. Vorsitzende Ottilie Kober und Koordinatorin Tanja Hagl vom Christophorus Hospizverein Erding die Hälfte dieses Betrags als Spende entgegennehmen. Kober berichtete den Kindern, dass mit dem Geld vor allem die Fortbildung erleichtert werden könne.

Die zweite Hälfte des Spendenbetrags ging an die Stiftung Kinderklinik München Schwabing, die durch den Leitenden Oberarzt der Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin, Armin Grübl, vertreten war. Er erzählte, dass unter anderem daran gearbeitet werde, ein Haus für die Eltern der im Krankenhaus liegenden Kinder zu errichten. „Wir haben vieles vor, und ihr habt einen Riesenbeitrag dafür geleistet“, lobte Grübl die Schüler für ihr Engagement.

Ausgezeichnet wurden außerdem 25 Schülerlotsen. Dabei verabschiedete Hermann Engl, Vorsitzender der Verkehrswacht, die Schulabgänger Daniel Rößler und Vincent Schulze aus diesem Amt. Seit Jahren sind die Kinder zudem angehalten, zu Fuß zur Schule zu kommen. Für die fleißigen Fußgänger gibt es klassenweise Wanderpokale, die in diesem Jahr an die 2b und die 4a gingen.