Der Markt in Wartenberg: Weit mehr als eine Einkaufsmöglichkeit

Spielte zünftig auf für die Markt-Besucher in Wartenberg: Peter Bisaha.

Re-Start nach der Winterpause

Der Wochenmarkt in Wartenberg ist wieder gestartet. Das sonnige Wetter trug sicher einen Teil zum Erfolg bei, vor allem aber waren es die Standbetreiber mit ihren Waren, die die Bürger anlockten.

Wartenberg – Erstmals verkaufte zum Beispiel die gelernte Bäckerin Christine Müller aus St. Wolfgang Schmalzgebackenes, Kuchen und Torten auf einem Markt. Unterstützt wurde sie bei ihrem Debüt von ihrem Freund Martin Hölzl aus Wartenberg. „Wir wollten das mal ausprobieren“, sagte sie. Am Ende war sie zufrieden. Müller betreibt auch einen Partyservice, aber da ist coronabedingt noch nicht allzu viel los.

Und noch einer war das erste Mal da: Raphael Lübbe (12). Der junge Wartenberger Gymnasiast bot selbst gezogene Zimmerpflanzen an. Er befasst sich seit einem Jahr damit, belagert daheim alle Ablagemöglichkeiten für seine Pflanzenzucht. „Wir haben ein Fensterbrett, so groß wie eine Bierbank, und da stehen alle drauf mit Untersetzern, und darunter stehen dann noch mal zwei Reihen“, erzählte er. Zehn verschiedene Sorten züchtet er: „Ich kauf’ mir eine solche Pflanze und informier’ mich, wie man sie weiter züchtet. Teilweise muss man nur ein Blatt abschneiden und das ins Wasser oder sofort in die Erde setzen.“

Die Idee zur Zucht kam von der Mutter, die ihm Aloe-Vera-Pflanzen überlassen hatte. Mit ihnen fing alles an. Die Informationen holt sich Raphael Lübbe aus dem Internet: „Manche Pflanzen wie die Orchideen sind da komplizierter. Man muss das Blatt abtrennen, es dann zwei bis drei Monate in feuchte Erde legen. Unter dieser Erde muss Kies liegen. Dann muss man es monatelang gießen und hoffen, dass es Wurzeln schlägt.“ Sein Stand stieß auf reges Interesse bei den vielen Marktbesuchern.

Auch bekannte Gesichter waren unter den Anbietern, etwa Robert Bollwein, der noch keinen Wartenberger Markt ausgelassen hat. Er vertritt eine österreichische Weinkellerei und hat sein Lager in der Rosenau. Bollwein blinzelte in die Sonne und freute sich: „Das ist mein Lieblingsmarkt. Die Leute sind nett, das Ambiente stimmt. Es ist gemütlich hier.“

Auch für ein Rahmenprogramm war gesorgt. Und da trafen die Wartenberger auf einen alten Bekannten: Peter Bisaha hatte die Ehre, den ersten Markt des Jahres musikalisch zu begleiten. Ihm war die Freude, endlich auch wieder auftreten zu dürfen, anzumerken. Er positionierte sich neben dem Stand vom Hotel Reiter, wo Anton Müller die Weißwürste im Topf hatte. Die Kombination aus Musik und Weißwürsten lud zum Verweilen ein.

Ein Kinderprogramm gab es im Medienzentrum, wo dessen Leiterin Ulla Zehetner mit einigen Mädchen und Buben bastelte. Zudem bot Michael Paulini eine Lesung an. Ein Buch trug den Titel „Zuhause kann überall sein“, angesichts der Ukraine-Flüchtlinge von großer Aktualität. Zu diesem bedrückenden Thema hatte auch Theresia Huber einen Beitrag. Die Clowns, die sie normalerweise beim Besuchsdienst im Klinikum verteilt, bot sie jetzt zugunsten der Ukraine-Hilfe an.