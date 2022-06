Feldlerchenfenster: Wartenberg will bedrohtem Vogel mehr Lebensraum geben

Von: Markus Schwarzkugler

Die Feldlerche war 2019 Vogel des Jahres. © Andreas Neuthe/DPA

Die Feldlerche ist für ihren trillernden Singflug bekannt und gilt als Sympathieträger und Charaktervogel. Vom Vogel des Jahres 2019 ist jedoch immer weniger zu hören, er hat deutlich an Bestand eingebüßt. Ihm wieder mehr Lebensraum bieten will man nun in Wartenberg. Bei einer Gegenstimme hat der Marktrat einen Antrag der CSU auf Schaffung von Feldlerchenfenstern im Gemeindegebiet abgesegnet.

Wartenberg – Landwirt und CSU-Rat Simon Grandinger stellte das Ansinnen vor. Die Fenster seien „eine einfache, aber wirksame Maßnahme zur Steigerung der Biodiversität“ und zudem „eine ideale Lösung, um Umweltschutz und Artenvielfalt einerseits und nachhaltige landwirtschaftliche Produktion andererseits in Einklang zu bringen“.

Unter einem Feldlerchenfenster versteht man eine rund 20 Quadratmeter große Leerstelle im Feld, die dem Vogel als Landeplatz, Brut- und Nahrungshabitat dient. Landwirte können sie durch das Ausheben der Sämaschine bei der Aussaat von Wintergetreide, eventuell auch Winterraps, einrichten. Im Bereich des Fensters wird auf mechanischen und chemischen Pflanzenschutz verzichtet. Ein gewisser Ackerwildkrautbestand soll geduldet werden. Ziel laut Antrag sind zwei bis drei Lerchenfenster pro Hektar. CSU-Fraktionschef Franz Gerstner gab später die Marke von 50 bis 100 Fenstern in der Gemeinde aus.

Landwirte, die die Bereiche einrichten, erhalten von der Gemeinde zehn Euro pro Feldlerchenfenster. Die Förderung muss vor Beginn der Maßnahme formlos bei der Gemeinde beantragt werden. Es handelt sich um eine freiwillige Leistung der Gemeinde, die vorbehaltlich der Haushaltslage gewährt wird.

Martina Scheyhing (Grüne) meinte, sie freue sich zwar über den Antrag, das Thema sei jedoch komplex. Jeder Landwirt, der sich zur Einrichtung eines Fensters entschließe, sei zwar gut. Ihr zufolge ist aber die Reduzierung intensiver Landwirtschaft das zentrale Thema, das Lerchenfenster nur eine „flankierende, sekundäre Maßnahme“. Zudem zitierte Scheyhing den Landesbund für Vogelschutz, demzufolge die Förderung anfallender Kosten nicht tragbar sei. Diese Worte ärgerten Grandinger, der fragte, warum immer die Landwirte zahlen müssten. Etwa der Weizenpreis sei zuletzt deutlich nach oben gegangen. Michael Gruber (SPD) hatte schon von einer Förderung in diesem Bereich gehört und befürchtete eine Doppelbezuschussung, was Grandinger zufolge aber nicht der Fall wäre. Denn die Förderung sei aus dem Kulturlandschaftsprogramm (Kulap) gestrichen worden.

Dominik Rutz (Grüne) schlug vor, die Fenster in künftigen Pachtverträgen vorzuschreiben, das Thema soll demnächst auf die Tagesordnung des Gremiums kommen. Gerstner würde dagegen lieber auf Freiwilligkeit setzen: „Freiwillig macht’s der Landwirt lieber“, meinte er. „Unser Antrag ist als Anreiz zu sehen.“

Isabell Haindl ärgerte sich noch, dass der Antrag im Laufe der Debatte von den Grünen als „grünes Thema“ tituliert worden war. „Wir haben hier einen Landwirtschaftsmeister“, sagte sie und meinte damit Grandinger.