Nach plötzlichem Tod: Gedenkminute für Sebastian Baumann

Keiner konnte es glauben. Am Dienstag ist Sebastian Baumann plötzlich verstorben. Politische Sitzungen in Wartenberg waren überschattet von dieser Nachricht.

Wartenberg–Die Stille war bleiern. Minutenlang hätte man eine Stecknadel fallen hören können. Was hätten die Wartenberger Marktgemeinderäte vor ihrer öffentlichen Sitzung am Mittwoch auch groß sagen sollen? Ein Platz in ihrer Runde blieb leer. Dort lagen Blumen. In der Mitte des Raums war ein Tisch aufgestellt, darauf ein Foto des plötzlich verstorbenen Sebastian Baumann (61), eine brennende Kerze.

Der Zuschauerraum war voll besetzt, als Dritter Bürgermeister Christian Pröbst das Gremium nochmals offiziell über den plötzlichen Tod des geschätzten Marktgemeinderats informierte. Viele seiner Kollegen hatten Tränen in den Augen. Nach einer Gedenkminute begann die verkürzte Sitzung.

Mit gedämpfter Stimme unterstützten die Profis von der Verwaltung den Bürgermeister bei der Abarbeitung der reduzierten Tagesordnung. Nach 20 Minuten war der öffentliche Teil vorbei. Die Debatte über die abgesetzten Punkte wird nachgeholt.

Ein Thema, das die Räte behandelten, war das Volksfest. Es kann auch 2020 wie gewohnt um das dritte Wochenende im Juni stattfinden. Um das festzustellen, hatte die Verwaltung eine Drohne eingesetzt, um die aktuelle Situation auf dem Volksfestplatz unter die Lupe zu nehmen. Bekanntlich ist der Wertstoffhof dorthin umgezogen, und es bestand die Gefahr, dass damit das Volksfest umziehen, verschoben werden oder gar ganz ausfallen muss.

Pröbst berichtete nun, dass zusammen mit den Schaustellern eine Lösung erarbeitet wurde. Diese sieht vor, dass die Container etwas verschoben werden und der Bauzaun anders aufgestellt wird. Rund zehn Tage lang kann kein Wertstoffhof zur Verfügung gestellt werden. „Das werden wir aber auch noch rechtzeitig bekannt geben“, so Pröbst. Lediglich für einige Schausteller wird es kleinere Einschränkungen geben.

Schon am Abend herrschte tief traurige Stimmung bei der Aufstellungsversammlung der Freien Wähler. Sie stand ganz unter dem Eindruck des plötzlichen Todes von Baumann am selben Tag. Der 61-Jährige gehörte zwar bis 2014 der CSU und seither der Wählergruppe Neue Mitte an, wurde aber von allen Kollegen sehr geschätzt. Heike Schmidt-Kronseder musste der Versammlung die Nachricht überbringen. Sie ist im Gremium Baumanns Sitznachbarin und rang sichtlich um Fassung. Geschockt erhoben sich die versammelten Freien Wähler zu einer Gedenkminute. Vorsitzender Walter Gebhart kündigte dann an, dass man „die Regularien durchziehen“ werde, weil es eben sein müsse. „Spaß macht es keinem von uns.“

Die Neue Mitte Wartenberg hatte ihre Internetseite nach dem überraschenden Tod von Sebastian Baumann schon wenige Stunden nach Bekanntwerden der schlimmen Nachricht angepasst. Neben dem Foto des 61-Jährigen ist zu lesen: „Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt. Ein Mensch, der immer für uns da war, lebt nicht mehr. Was uns bleibt sind Liebe, Dank und Erinnerung.“ Der 61-jährige Polizeibeamte ist am Dienstagnachmittag unerwartet gestorben.

Erst seit Juli war Baumann in Pension. Er hinterlässt seine Frau und eine erwachsene Tochter. Dem Marktgemeinderat gehörte Baumann 24 Jahre an, die meiste Zeit für die CSU, seit 2014 saß er für die Neue Mitte Wartenberg im Gremium.

Klaus Kuhn