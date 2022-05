Sieben Touren rund um Wartenberg

Von: Klaus Kuhn

Stolz auf die neue Karte sind (v.l.) Norbert Hartmann und Heike Kronseder vom Verein „Wittelsbacher Jagdhaus“ und Bürgermeister Christian Pröbst. © Klaus kuhn

Der Markt Wartenberg hat neue Wanderwege beschildert und nun auf einer Karte zusammengefasst. In Kooperation mit dem Verein „Wittelsbacher Jagdhaus“ sind fünf Wege und zwei Themenrouten entstanden.

Wartenberg – Wege in und um Wartenberg zeigt eine neue Wanderkarte, die Bürgermeister Christian Pröbst nun der Presse vorgestellt hat. Fünf „normale“ Wanderwege und zwei spezielle sind es, die nicht nur auf der Karte dargestellt sind, sondern auch liebevoll beschildert wurden. Der Bauhof bekam fürs Aufstellen der Schilder und Pfosten ein Extra-Lob vom Bürgermeister.

Die Rundwanderwege sind zwischen sechs und 13 Kilometer lang. Leo Lindner hat sich hier verdient gemacht, denn er hat sich die Routen überlegt und diese dann auch erkundet. Bürgermeister Pröbst nannte zudem Willi Adelsberger als Mitglied im Team sowie Elisabeth Neumeier, Norbert Hartmann und Heike Kronseder. Die beiden zuletzt Genannten vertraten den Verein „Wittelsbacher Jagdhaus“, der einen der beiden themenbezogenen Wanderwege entwickelt hat, den „Wittelsbacher Wanderweg“.

Der Verein hat sieben Tafeln entlang dieses Weges, der am Rathaus beginnt, gesponsert und damit einen besonderen Beitrag geleistet. Hierfür wurde einiges an Geld in die Hand genommen, denn für die Gestaltung der Wittelsbacher Schilder wurde eigens ein Grafiker engagiert.

Die zweite themenbezogene Strecke befasst sich mit den Kirchen im Marktgebiet und der Umgebung. Auch dieser Wanderweg ist in Kooperation mit dem Verein „Wittelsbacher Jagdhaus“ entstanden.

Verdient gemacht hat sich auch das Unternehmen Gerstner, das die Karten gestaltet und gedruckt hat. Die Rundwanderwege haben alle Namen. So ist die längste Tour der Panoramaweg mit 13 Kilometern und einer reinen Gehzeit von vier Stunden.

Der Weg „Durchs Langholz“ erschließt dagegen auch den Bereich hinter Auerbach bis Riding, um von dort entlang der Staatsstraße nach Wartenberg zurück zu führen. Landschaftlich völlig anders ist der „Mooswanderweg“, der hinter Fendsbach entlang verläuft. Thenner See und Ski-Schanze sind weitere Ziele von etwas kürzeren Wanderungen.

Die Karten mit den neuen Wanderrouten sollen über die Gemeinde bezogen werden können sowie in gastronomischen Betrieben ausgelegt werden. Einen dringenden Appell wollte der Bürgermeister aber doch noch los werden: Die Wanderer sollten bitte auf den Wegen bleiben und das Wild nicht stören. Und dann – eigentlich selbstverständlich – sollten alle auch ihren Müll wieder mitnehmen.

