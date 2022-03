Tempo 30 an der Oberen Hauptstraße: Es bleibt beim Nein

Von: Markus Schwarzkugler

Es bleibt vorerst beim Nein zu Tempo 30 an der Oberen Hauptstraße in Wartenberg. © Klaus Kuhn

Es wurde nochmal diskutiert im Wartenberger Marktrat, doch es bleibt beim Nein zu Tempo 30 an der Oberen Hauptstraße. Die Abstimmung fiel aber recht knapp aus.

Wartenberg – Ganz wollten die Grünen im Wartenberger Marktrat noch nicht aufgeben. Nach der tendenziellen Absage im Verkehrsausschuss an eine Tempo-30-Beschränkung an der Oberen Hauptstraße senkte nun aber auch das gesamte Gremium den Daumen, weil nach Ansicht der Ratsmehrheit die rechtliche Grundlage für die Aufstellung entsprechender Verkehrsschilder fehlt. Die Abstimmung fiel mit 12:8 Stimmen gegen den Antrag gar nicht mal so deutlich aus.

Eigentlich wären sämtliche Räte für die Einführung des Tempolimits an der Stelle. Wie allerdings bereits berichtet, haben Polizei und Landratsamt nach einer Verkehrsschau den Daumen gesenkt. Sie sehen keinen hohen Querungsbedarf. Und die Straße ist „schnurgerade“, wie Bürgermeister Christian Pröbst (CSU) anmerkte. Ja, es gebe Fußgänger und Radfahrer an der Straße, „aber ich kann nichts tun. Wenn sich mal einer beschwert wegen der Schilder, müssen wir sie wieder abbauen“.

Martina Scheyhing (Grüne), die den Antrag schon im Ausschuss vorgestellt hatte, meinte eingangs, ihr fehle nach wie vor „die Begründung, warum es das rechtlich nicht hergibt“. CSU-Ortsvorsitzender Markus Straßberger bilanzierte, „dass wir eigentlich alle dafür wären“, erklärte aber auch anschaulich, dass die Einführung von Tempo 30 an der Straße aktuell rechtlich nicht gedeckt ist. Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass sich die Bewertung einer Situation, wie sie sich eben an der Oberen Hauptstraße darstellt, in Zukunft ändern könnte. „Aber aktuell sind uns wirklich die Hände gebunden.“

Bei der Einschätzung der Lage spielt auch eine Rolle, dass man dort nach Einschätzung der Behörden kaum schneller als Tempo 30 fahren kann, was Scheyhing so nicht stehen lassen wollte: „Man kann dort schnell fahren“, befand sie.

Rechtlich sei doch alles klar, also bezeichnete Michael Pröbst die Debatte als „Zeitvergeudung. Es ist unfassbar“, wetterte er in Richtung der Grünen-Rätin. Sein CSU-Mitstreiter Josef Sedlmaier betonte: „Ich werde einer rechtswidrigen Sache nicht zustimmen.“ Seine Befürchtung: Geblitzte Autofahrer könnten Bußgeldbescheide leicht anfechten.

Michael Gruber (SPD) hatte dagegen im Ausschuss gemeint, man solle es mit Tempo 30 versuchen und hartnäckig bleiben. Mit der Ampel an der Thenner Straße habe es auch vier Jahre gedauert.

Im Antrag der Grünen – wie berichtet hatte auch ein Bürger einen ähnlichen Antrag eingereicht – heißt es, dass „die Obere Hauptstraße einschließlich Marktplatz mehrere Gefahrenstellen aufweist“. Der Bereich sei geprägt von hohem Kfz-Verkehr. Zudem seien viele Fußgänger und Radfahrer unterwegs, vor allem, da sich dort unter anderem Geschäfte, Ärzte, Wirtschaften, Medienzentrum, Rathaus und Parkplätze befänden. Die Grünen weisen auf Kinder hin, die die Straße überqueren, um von der Schule zum Hort zu gelangen. Und: „Bei Tempo 30 haben Gehende und Radfahrende deutlich größere Überlebenschancen.“ Zudem sieht die Fraktion eine bessere Aufenthaltsqualität, Lärmschutz und reduzierte Luftschadstoffbelastung. Und das Kopfsteinpflaster werde geschont.