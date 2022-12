Wartenbergs Online-Museum ist jetzt anklickbar

Vorreiter im Landkreis gestartet – 649 Exponate aus dem Kunstschatz der Marktgemeinde zu sehen

Von Klaus Kuhn schließen

Das erste Online-Museum im Kreis Erding ist jetzt auch wirklich online. Es „steht“ in Wartenberg, und wenn der Markt dafür ein Gebäude hätte errichten sollen – das Alte Schulhaus hätte beileibe nicht gereicht. Bei der Kassenlage in Wartenberg wäre ein solches Projekt auch Hybris. Aber so kann die stattliche Kunstsammlung, und längst nicht nur die, nun auf andere Art und Weise öffentlich gezeigt werden.

Wartenberg – Das Ganze ist eine Idee von Heike Kronseder. Die Kunsthistorikerin und Marktgemeinderätin hat erstmals im September 2021 ihren Gedanken vorgetragen. Im Oktober kam das Thema in den Kulturausschuss. Und im März diesen Jahres erhielt der jetzige Webmaster Helmut Schneider den Auftrag, und jetzt ist das Museum online gegangen. Bürgermeister Christian Pröbst war bei der Präsentation vor der Presse voll des Lobes für das Engagement. Mit im Team sind Mathias Kehm und Christoph Schnürer-Patschan. Schneider zeichnet für das griffige Logo verantwortlich, das wohl noch geschützt werden müsse, um Missbrauch zu unterbinden.

Stand Eröffnung werden auf der Webseite aktuell 649 Exponate präsentiert. Darunter sind 192 Werke von 16 Künstlerinnen und Künstlern, 278 historische Postkarten.

Zur Motivation sagte Kronseder: „Wir haben eine großartige Sammlung. Und diese Werke haben ja alle mal Steuergelder gekostet.“ Darum sei es gut und richtig, sie auch öffentlich zugänglich zu machen. Ein Klick auf das Bild eines Malers vergrößert dieses, eine Beschreibung kommt zum Vorschein. Die Seite macht zunächst Aussagen über das Team, aber eben auch über die vielen Künstler aus Wartenberg und der unmittelbaren Nachbarschaft.

In einem weiteren „Raum“, per Mausklick zu erreichen, geht es um Land und Leute in Wartenberg. Dort finden sich auch 179 Sterbebilder von Wartenbergern. „Sterbebilder sind Bürgergeschichte“, sagte Kronseder. Eine weitere Abteilung in der von Schneider einfach gehaltenen Seitenstruktur widmet sich Ansichten von Wartenberg, liebevoll fotografiert unter anderem von Jutta Paulini.

Und doch bleibt noch viel zu tun: Die Katalogisierung der Kunstsammlung – im Rathaus gibt es sogar einen bestens ausgestatteten Depot-Raum – ist noch nicht ganz abgeschlossen. Dazu kommt, dass noch viele Schätze darauf warten, erfasst und präsentiert zu werden, darunter eine Schenkung mit nicht weniger als 500 Blättern von Josef Zach, durchweg Zeichnungen.

Geplant sind auch virtuelle Sonderausstellungen. Und wer auf dem Laufenden bleiben will, was es in dem Museum alles Neues gibt, wird recht bald die Möglichkeit bekommen, einen Newsletter zu abonnieren, durch den man per E-Mail aktuelle Nachrichten erhält. Diese Idee entwickelte sich spontan beim Pressegespräch. Erst mal aber durften die Verantwortlichen auf ihren Erfolg anstoßen.

Die Seite ist auch für Handys nutzbar und barrierefrei. Wer glaubt, einen Fehler gefunden zu haben, ist eingeladen, sich direkt an Heike Kronseder per E-Mail an heike.kronseder@t-online zu wenden. Wer Schätze wie alte Postkarten, Fotos, Kunstwerke und dergleichen hat, wird von den Machern gebeten, nichts wegzuwerfen, sondern für das Museum zur Verfügung zu stellen.