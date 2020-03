Patientmobil als Lösung? Vorschlag von Markträtin Carla Marx

Die Wartenberger Markträtin Carla Marx will ein Patientmobil einführen. Das Modell wurde bereits in Baden-Württemberg erfolgreich erprobt.

Wartenberg –Der Ärztemangel ist in ganz Deutschland Thema. Besonders in ländlichen Regionen wird es immer schwieriger, Ärzte anzusiedeln. In Wartenberg sollen bekanntlich Containermodule aufgestellt werden, in denen Praxen eingerichtet werden. „Damit ist ein Anfang gemacht: Durch das Angebot, Räumlichkeiten zu stellen, kann vielleicht das Interesse von Ärzten geweckt werden“, findet Carla Marx, Markträtin der Neuen Mitte. Sie hat noch einen weiteren Vorschlag.

„Ein zweites Standbein in der (Fach-)Arztversorgung sehe ich im Patientmobil, ein Modell, das zum Beispiel in Baden-Württemberg erfolgreich erprobt wurde“, schreibt Marx unserer Zeitung. Dabei müssten Fachärzte in Erding, KVB, Landkreis, Gemeinde und praktische Ärzte vor Ort zusammenarbeiten. „Für nicht mobile Patienten, die zum Facharzt müssen, wird durch den Hausarzt ein Termin beim Facharzt ausgemacht. Der Transport wird mit einem Fahrdienst organisiert. Patienten werden zuhause abgeholt und bis zur Facharztpraxis gebracht“, so Marx.

Dort sei bekannt, dass die Patienten per Fahrdienst kämen. Sie würden in einem bestimmten Zeitraum behandelt, sodass sie vom Fahrdienst wieder mitgenommen werden könnten. Es werde versucht, „mehrere Patienten gemeinsam zu befördern, was eine gewisse Planung voraussetzt. Kosten werden zum Teil von den Kassen übernommen, einen Teil müssen die Patienten selbst übernehmen“, so Marx. Eventuell müsse das Projekt von Landkreis oder Gemeinde bezuschusst werden.

Markus Schwarzkugler