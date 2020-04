Kündigung nach 17 Jahren in Wartenberg: Pizzeria muss für Wohnraum weichen

„Es ist schade, dass wir ein Lokal weniger haben“: Der designierte Bürgermeister Christian Pröbst (CSU) kommentierte so das baldige Verschwinden der Pizzeria Le Castelle an der Fichtenstraße. Widerspruch erntete er nicht. Aus dem Lokal, das derzeit noch auf hat, aber freilich auch Corona-gebeutelt ist, wird Wohnraum. Das Baugesuch hat am Montag den Wartenberger Hauptausschuss beschäftigt.

Wartenberg– Gisella Lopez zeigt sich in einem auf Italienisch geführten Gespräch mit der Heimatzeitung betrübt: Es sei eine Eigenbedarfskündigung des Hauseigentümers gewesen. „Der braucht die Räume selber, sagt er. Er will da eine Wohnung machen. Es ist schon traurig, nach 17 Jahren aufhören zu müssen.“

Baurechtlich ging alles zwar völlig in Ordnung, weshalb auch dem positiven Beschluss nichts entgegen stand. Aber der Verlust einer Wirtschaft ist schon etwas schmerzlich, die Reaktionen im Gremiums fielen entsprechend aus. Es wurde aber auch auf einen gewissen Vorteil verwiesen: Mit den Parkplätzen in diesem Bereich habe es immer wieder Probleme gegeben. Die Situation werde sich nun verbessern.

Lopez sagte auf die Frage, ob sie für sich und ihre Familie eine Alternative sehe: „Es gibt zumindest in Wartenberg keine Möglichkeit, es ist nirgends etwas frei.“ Ihre Familie hänge jetzt in der Luft.

Die letzte Sitzung des Hauptausschusses unter der Leitung von Bürgermeister Manfred Ranft (FW) fand in einer „coronabedingten Sitzordnung“ statt, wie Ranft etwas launig bekanntgab. Auch die drei erschienenen Zuhörer hielten sich an die Abstandsvorschriften. In Griffweite Pröbsts (CSU) stand auch eine Sprühflasche mit Desinfektionsmittel.

So weit so gut, allerdings hatten die Planer der Sitzung wohl übersehen, dass zum gemeinsamen Planstudium – nicht alle Baugesuche standen als Datei für den Beamer zur Verfügung – der geforderte Hygieneabstand ein handfestes Problem war. Und so kam es zu dem, was Ranft mit Schmunzeln als „auffällige Annäherungsversuche“ kommentierte. klk