Nach Carla Marx von der Neuen Mitte in Wartenberg hat jetzt auch die Freie Wählergemeinschaft einen Bürgermeisterkandidaten nominiert.

Wartenberg– Der nächste Kandidat für die Bürgermeisterwahl 2020 in Wartenberg ist an die Öffentlichkeit getreten. Die Freie Wählergemeinschaft (FWG), der auch Amtsinhaber Manfred Ranft angehört, haben in einer Klausurtagung Robert Hegenauer (38) nominiert.

Ranft stellt sich bekanntlich im März 2020 nicht mehr zur Wahl. Hegenauer ist nach Carla Marx (55, Neue Mitte Wartenberg) der zweite Bewerber um seine Nachfolge. Der freiberufliche Online-Marketing-Manager gehört wie Marx bislang nicht dem Gemeinderat an. Ausführlicher Bericht folgt.