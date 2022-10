Wartenberg: Senioren-WG im alten Schulhaus

Bewerber können sich in der Marktgemeinde oder beim VdK melden

Der Markt Wartenberg und der VdK-Ortsverband starten gemeinsames Mietprojekt. Sie bieten Senioren WG-Zimmer im Alten Schulhaus an. Bewerber können sich jetzt melden.

Wartenberg – Interessantes Mietprojekt in Wartenberg: Die Marktgemeinde bietet Senioren ab 1. Januar vier Wohneinheiten für eine Wohngemeinschaft (WG) im neu renovierten Alten Schulhaus/Wittelsbacher Jagdhaus an. Zusammen mit dem örtlichen VdK werde an der Umsetzung des Projekts gearbeitet, teilt die Kommune mit. Interessierte Wartenberger können sich bewerben.

Gerade ältere Menschen fühlen sich mit ihrem Zuhause eng verbunden. Hier sind ihre sozialen Bezüge, das Umfeld ist eine über Jahrzehnte gewachsene Heimat geworden. Viele Menschen sehen den eigenen Haushalt auch als Zeichen erhaltener Selbstverantwortung und Selbstständigkeit. So leben 93 Prozent der älteren Menschen in normalen Wohnungen und möchten das auch so lange wie möglich beibehalten.

Es können jedoch Umstände eintreten, die Veränderungen notwendig machen – etwa der Wegzug von Familienmitgliedern, erhöhter Kostendruck oder gefühlte Einsamkeit. „Als Alternative bietet sich in solchen Situationen an, sich in einer Senioren-WG einzumieten“, schreibt die Kommune. Sie will Senioren damit ein langes, selbstbestimmtes Leben in der neuen Wohnung in einer kleinen Solidargemeinschaft ermöglichen.

Räumlich sind die Senioren durch ihren eigenen, abgeschlossenen Wohn- und Sanitärbereich nach wie vor autark. Privatsphäre sei gewährleistet. „Auf Wunsch kann man sich aber auch mit den Mitbewohnern zu gemeinsamen Aktivitäten oder organisatorischen Hilfeleistungen verabreden“, so die Gemeinde. Das könne ein geselliges Treffen im Gemeinschaftsraum oder gemeinsames Kochen sein, die Koordination des gemeinsamen Einkaufs, Haushaltshilfen oder Pflegeleistungen. Der Zuschnitt der Wohnungen biete ausreichend Platz für Kreativität, um weitere soziale und finanzielle Synergieeffekte zu entwickeln.

Die WG-Räume im Dachgeschoss im „Alten Schulhaus“ sind mit dem Aufzug barrierefrei erreichbar, betont die Gemeinde. „Sie bieten eine ideale Kombination aus vier individuellen Einzelzimmern – inklusive privatem Bad – und großzügigen Gemeinschaftsräumen zu einem erschwinglichen Mietpreis.“ Die Einzelzimmer sind zwischen 18 und 25 Quadratmeter groß, die Gemeinschaftsflächen (Küche mit Essbereich und Gesellschaftsraum) insgesamt 50 Quadratmeter. Die Miete beträgt je nach Zimmergröße zwischen 264,78 und 330,23 Euro, plus Nebenkosten.

Interessierte können sich in Einzelgesprächen informieren: am Samstag, 29. Oktober, 12. und 19. November, jeweils um 15 Uhr am Alten Schulhaus oder am Mittwoch, 9. November, um 15 Uhr im Café Härtl, zeitgleich mit dem VdK-Kaffeekränzchen. Die Gemeinde weist darauf hin, dass ältere Interessierte mit einem Einzelhaushaltseinkommen von jährlich maximal 22 600 Euro und bei Zwei-Personen-Haushalten von maximal 34 500 Euro bevorzugt werden. Eine formlose Bewerbung ist bis spätestens 19. November im Rathaus abzugeben oder dorthin zu schicken.

Ansprechpartner beim VdK sind Michael Gruber, Andrea Neumeier, Heidi und Mattias Kehm per E-Mail an ov-wartenberg@vdk.de, in der Gemeinde ist Bürgermeister Christian Pröbst unter Tel. (0 87 62) 7 30 91 30 oder per E-Mail an buergermeister@wartenberg.de erreichbar.

Auch im ersten Stock des Alte Schulhauses sind Wohnungen vermietet. Im Erdgeschoss befindet sich der Wittelsbacher Saal, der für Veranstaltungen genutzt werden kann.