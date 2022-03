Spatzenberg: Ein Anwalt gibt noch nicht auf

Von: Markus Schwarzkugler

Drei Einfamilienhäuser sollen am Spatzenberg in Wartenberg entstehen (straffierte Fläche). Das missfällt einigen Anwohnern. © spa

Der Wartenberger Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss hat in seiner Sitzung am Montag die 16. Änderung des Bebauungsplans Bründlhof als Satzung beschlossen. Damit könnte er eine Normenkontrollklage einer unmittelbaren Anwohnerin provozieren, zumindest hat deren Anwalt diese ausdrücklich angedroht.

Wartenberg – Es geht um jenen zunächst hochumstrittenen Plan, am Spatzenberg drei weitere Häuser zu errichten. Wer die Grundstücke haben will, muss derweil einen gut gefüllten Geldbeutel mitbringen.

Wie berichtet, sind im vergangenen Juni die Wogen mächtig hochgegangen, es gab eine Online-Petition gegen die Planungen der Gemeinde, die aber Fehler im Text aufwies, sodass Bürgermeister Christian Pröbst mit rechtlichen Schritten drohte. Falschaussagen wie die, dass ein Spielplatz wegfalle, wollte der Rathauschef nicht stehen lassen. Inzwischen ist Ruhe eingekehrt, sieht man mal von „Einwenderin 3“ ab, wie sie aus datenschutzrechtlichen Gründen in den Unterlagen heißt.

Die offizielle Anhörung der Träger öffentlicher Belange hat keine wesentlichen neuen Erkenntnisse gebracht. Im Gegenteil: Die Naturschutzbehörde hebt ausdrücklich die Berücksichtigung ihrer Anregungen und Bedenken positiv heraus. Die Anwohner hatten damals Bedenken wegen des Artenschutzes geäußert. Auch diese sind nach Vorlage eines Gutachtens vom Tisch. „Keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände“ sind zu befürchten, was auch von der Fachbehörde bestätigt wird.

Der Anwalt der Einwenderin beharrt darauf, dass in dem Baugebiet einige Bauplätze nicht bebaut sind. Bloß bemerkte Planer Franz Pezold dazu, dass diese in Privatbesitz seien, der Markt das also gar nicht in der Hand habe. Die Kritik, dass die Entwässerung nicht mehr ausreichen könnte, entkräftete Pezold nach einer entsprechenden Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamts.

Der Anwalt hält den Gehweg mit 80 Zentimetern für zu knapp. Auf diese und andere Fragen war der Ausschuss vor Monaten schon eingegangen, nicht zuletzt durch einen Kompromissvorschlag von Nikolaus Hintermaier (FDP), der eine Begrenzung der Wohneinheiten pro Gebäude vorgeschlagen hatte. Das ist in die Planung eingeflossen.

Dass die Auslegungszeit vom 6. Dezember bis 15. Januar und damit in den Weihnachtsferien war, wird vom Anwalt als „unangemessen kurz“ gerügt. Pezold konnte das beim besten Willen nicht nachvollziehen. Erstens sei die Zeit gesetzmäßig gewesen und zweitens keine Hauptreisezeit. Der Anwalt behauptete derweil, die Zeitspanne sei „offenbar gezielt“ gewählt gewesen. Pezold meinte dazu: „Nur wenn der letzte Tag ein Feiertag gewesen wäre, hätten wir um einen Tag verlängern müssen.“ Damit war auch dieses Thema vom Tisch.

Die Einwenderin stört sich daran, dass sie im Falle der Realisierung eine neue Hausnummer bekommt, was mit Kosten verbunden sei. Das, so Pezold, sei zwar sachlich richtig, aber im Bebauungsplanverfahren irrelevant. Er berichtete, dass die Rechtsgrundlage für die Neueinteilung der Hausnummern vorhanden ist.

Bei zwei Gegenstimmen ging der Satzungsbeschluss durch, und damit könnte passieren, was der Anwalt angedroht hat: „Schon aufgrund der damit einhergehenden Kosten würde unsere Mandantin es in jedem Fall in Kauf nehmen, den Prozess auf Jahre zu verzögern.“

Der gesamte Marktrat hat sich in seiner Sitzung vergangene Woche bei 19:1 Stimmen bereits auf die Vergabemodalitäten für die drei Grundstücke geeinigt. Sie werden im Höchstpreisverfahren veräußert. Das Mindestgebot beträgt – vollerschlossen – 600 Euro pro Quadratmeter. Damit erwartet die Gemeinde bei insgesamt 1400 Quadratmetern Fläche Einnahmen von mindestens 840 000 Euro. Michael Gruber (SPD) hätte lieber in Erbpacht vergeben. Mit 3:17 Stimmen zog er mit diesem Ansinnen aber den Kürzeren.

Und ab wann kann man sich bewerben? „Wann wir starten, ist noch nicht fix. Es soll aber definitiv im Laufe des Jahres sein“, teilt Pröbst auf Nachfrage mit.

Klaus Kuhn/Markus Schwarzkugler