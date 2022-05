Strogenstraße in Wartenberg wird für acht Wochen zur Baustelle

Von: Klaus Kuhn

Acht Wochen lang ist in der Strogenstraße in Wartenberg jetzt Baustelle. © Klaus Kuhn

Acht Wochen lang ist in der Strogenstraße in Wartenberg jetzt Baustelle: Die Wasserleitung wird auf rund 800 Metern ausgetauscht.

Wartenberg - Acht Wochen lang ist in der Strogenstraße in Wartenberg jetzt Baustelle: Die Wasserleitung wird von „Rieger“ bis „Sonnenhof“ ausgetauscht, das sind rund 800 Meter. Bürgermeister Christian Pröbst berichtet auf Nachfrage, dass jeden Tag 50 Meter Leitung verlegt würden. Der Verkehr werde einspurig an der Baustelle vorbeigeführt und mit einer Ampel geregelt.

Wenn die Hausanschlüsse installiert werden, müsse auch zeitweise eine Vollsperrung erfolgen, so Pröbst weiter. Es gebe Behinderungen, nicht zuletzt, weil gleichzeitig die Wartenberger Straße in Berglern gesperrt ist, die Umleitung dafür aber auch über Wartenberg läuft. Kompliziert wird die Baustelle zudem deshalb, weil die Zufahrten zu den Supermärkten und den anderen Geschäften frei bleiben müssen. Der Straßenbau selbst steht bekanntlich auch noch aus. Wie berichtet, wird die Strogenstraße heuer noch auf ganzer Länge komplett erneuert – eine Sache, auf die alle Verantwortlichen schon länger warten.

