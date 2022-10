Wartenberg: Viel Diskussionsbedarf um Ampel an der Kreuzung Thenner Straße/Marktplatz

Von: Markus Schwarzkugler

Ein neuralgischer Punkt ist die Kreuzung Thenner Straße/Marktplatz. Dort soll künftig eine intelligente Ampel den Verkehr regeln. Hinzu kommen Abbiegespuren. Das wiederum könnte zum Problem für die benachbarte Feuerwehr werden. © WipflerPlan

Wie geht‘s nach der kurzfristigen Verlegung des ersten Bauabschnitts weiter mit der Sanierung der Strogenstraße in Wartenberg? Der Marktrat hat diese Frage intensiv diskutiert, vor allem was die neue Ampel an der großen Kreuzung und die Feuerwehr-Zufahrt angeht.

Wartenberg – Eigentlich wäre die Strogenstraße in Wartenberg ja jetzt schon eine Großbaustelle. Seit Mitte September sollte der erste der drei Bauabschnitte der großen Sanierung laufen, doch wie berichtet wurde der Baubeginn kurzfristig auf 2023 verschoben – bei der Ausschreibung waren ausschließlich fehlerhafte Angebote beim Staatlichen Bauamt Freising eingegangen. Das heißt aber nicht, dass nicht fleißig weitergeplant würde. Vertreter des Büros WipflerPlan stellten am Mittwoch dem Marktrat den aktuellen Stand vor, das Gremium debattierte knapp eineinhalb Stunden lang um Punkte wie die Einrichtung einer Ampel an der Kreuzung Thenner Straße/Marktplatz oder die Feuerwehr.

Arbeiten auf 800 Metern Länge

Das Freisinger Straßenbauamt saniert die Fahrbahn auf 800 Metern Länge von der Kreuzung Aufhamer Straße bis zum Abzweig zur Erdinger Straße. Parallel dazu lässt die Marktgemeinde auf eigene Kosten die Gehwege entlang der Straße sanieren – Vollsperrungen und großräumige Umleitungen inklusive. Nachdem die Baumaßnahme ursprünglich kommenden August hätte abgeschlossen sein sollen, ist nun das Ziel, im Frühjahr/März mit dem verlegten ersten Abschnitt zu starten und dann bis Ende 2023 mit Abschnitt drei fertig zu werden. Der erste Abschnitt erstreckt sich von der Aufhamer Straße bis zur Feuerwehr, der zweite geht bis zum Penny-Parkplatz, der dritte bis zur Erdinger Straße.

Gutachter: Ampel die sinnvollste Lösung

Im Bereich der Zufahrten zu den Gewerbebetrieben wird die Fahrbahn von sieben auf 6,50 Meter verschmälert, die Gehwege sollen dagegen breiter werden, teilweise auf rund 2,50 Meter. An der Kreuzung Aufhamer Straße ersetzt eine Ampel den Zebrasteifen. Eine große Ampel wird nun aller Voraussicht nach an der Kreuzung Thenner Straße/Marktplatz installiert. Wie berichtet, gab es noch eine zweite Alternative für diesen neuralgischen Punkt: eine Querungshilfe.

Doch Gregor Schober vom Planungsbüro verwies auf ein Verkehrsgutachten, demzufolge eine Lichtsignalanlage deutlich mehr Sinn ergebe, „vor allem, wenn in Zukunft der Verkehr noch weiter zunehmen wird“. Die Ampel soll verkehrsabhängig durch Detektoren gesteuert werden, die bisherigen Querungsinseln entfallen.

Ein langer Schlauch: Die weiße Linie markiert den Sanierungsbereich der Strogenstraße, der sich kommendes Jahr in drei Bauabschnitten auf 800 Metern Länge erstreckt. Los geht’s an der Kreuzung mit der Aufhamer Straße, Ende 2023 will man am Ziel, der Einmündung in die Erdinger Straße, fertig sein. © WipflerPlan/Schwarzkugler

Es gibt noch Zweifel

Zudem sind in dem Bereich Rechts-, Links-, beziehungsweise Geradeaus-Spuren geplant. Schober zufolge wurden auch Extraspuren für den Radverkehr in Betracht gezogen, dafür fehle aber schlicht der Platz.

In der engagierten Diskussion wurde deutlich: Der Gedanke, dass es an der Stelle bald eine Ampel geben soll, sorgt bei so manchem noch für Unbehagen. Unter anderem wurden Sorgen wegen Rückstaus laut, auch durch die Bushaltestellen in der Nähe. Für eine Busbucht sei aber kein Platz, stellte Schober klar.

Michael Paulini (SPD) bekannte etwa: „Mich sträubt’s da schon ein bisserl – im Markt eine Ampelanlage. . .“ Er wollte sich von den Planern ausdrücklich versichern lassen, dass sie die beste Lösung ist. Das bestätigten ihm diese auch: Sie sei auch im Hinblick auf die Verkehrssicherheit am leistungsfähigsten. Polizei und Landratsamt würden das genauso sehen.

Simulation der Verkehrslage gefordert

Diverse Räte betonten, dass die Ampel so intelligent wie möglich sein und mit den weiteren Ampeln sinnvoll miteinander geschaltet werden müsse. „Sonst behindert man in Wartenberg 20 Stunden am Tag den Verkehr“, betonte etwa Franz Gerstner (CSU). Auch das versicherte Schober, der in der Sitzung auch die Rolle des Beruhigers einnahm. Bei den Sensoren für die automatische Schaltung könne man Änderungen vornehmen, wenn die Einstellung am Anfang nicht so recht passe.

Zuvor hatten Eduard Ertl (Neue Mitte) und Heike Kronseder (FWG) gefordert, dass die Gutachter wirklich eine Simulation der Verkehrssituation in Wartenberg vornehmen – für Fälle wie Feuerwehr-Einsätze oder einen stehenden Bus. „Bloß Zahlen ins Programm eingeben“, so Ertl, reiche nicht aus.

„Hauptsache intelligent“, zog Bürgermeister Christian Pröbst (CSU) ein Fazit zur Ampel. „An ihr darf nicht gespart werden“, betonte Josef Sedlmaier (CSU).

Anwohner äußert Skepsis

Dominik Rutz (Grüne) wollte von den Planern wissen, ob sie denn Kontakt zu den Anwohnern aufgenommen hätten. Er selbst habe jedenfalls einen Brief von einem Anwohner bekommen, der sich skeptisch über die Ampel-Idee geäußert habe. Laut den Planern gab es diesen Kontakt nicht, die Erfahrung zeige aber, dass sich alles mit der Zeit einpendle, zum Beispiel beim Rauslassen aus dem eigenen Grundstück bei roter Ampel.

Feuerwehr-Zufahrt eine knifflige Sache

Rederecht erhielt Martin Stöckl, Kommandant der Feuerwehr. Deren Areal befindet sich unweit der großen Kreuzung. Künftig eine Ampel, dazu Abbiegespuren: Ein Rückstau könnte der Wehr die Zufahrt versperren, gerade, wenn man nach links zur Feuerwehr einbiegen muss.

Zur Lösung des Problems schlug Stöckl vor, eine Haltelinie weiter hinten aufzubringen, an der Autofahrer bei Rot stehen bleiben sollen. So könnte die Zufahrt freigehalten werden. Eine weitere Idee: ein paar der öffentlichen Parkplätze weiter hinten der Feuerwehr zuschlagen. Dann bräuchte es noch eine Tür in der Waschhalle, schlug Stöckl vor, und Pröbst signalisierte bereits: „Ein paar Parkplätze freizuhalten sollte kein Problem sein.“

Vor dem Pfarrheim werden die Parkbuchten aufgelöst. Hier gibt es eine Tempo-30-Zone, markiert durch farbiges Pflaster. Auch hier wird eine (einfachere) Ampel anstelle des Überwegs eingerichtet. Die Bushaltestellen von der Strogenstraße kommen an die Erdinger Straße.

Kosten: Knapp 3,6 Millionen Euro

Wie Schober berichtete, sind die Kosten für den Markt seit Mai um 150 000 Euro gestiegen. Sie liegen nun insgesamt bei knapp 3,6 Millionen Euro, davon trägt der Markt knapp 1,4 Millionen – die Hälfte davon winkt als Förderung –, das Freisinger Bauamt gut 1,9 Millionen und der Landkreis 250 000 Euro. Letzterer ist an der Kreuzung Thenner Straße/Marktplatz mit der Ampel beteiligt.

Bereits im Mai hatte der Marktrat den ersten Bauabschnitt beschlossen, über die beiden weiteren wird er dann in der kommenden Sitzung entscheiden. Im Dezember soll die Maßnahme neu ausgeschrieben werden, im Januar ist eine Infoveranstaltung für die Bürger angedacht.