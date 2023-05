Wartenberger VdK hält trotz Defizit an Fahrten fest

Von: Klaus Kuhn

Der Sozialverband VdK setzt sich für Wartenbergs Senioren ein. © Michael Gstettenbauer/IMAGO

Ausflüge schneiden Löcher ins Budget des VdK-Ortsvereins Wartenberg. Der Verband kritisiert die Kürzung der Seniorenbewirtung auf dem Volksfest Wartenberg.

Wartenberg – Das Nebenzimmer im Café Härtl war fast zu klein für die Hauptversammlung des Ortsverbands Wartenberg/Fraunberg vom Sozialverband VdK. Vorsitzender Michael Gruber zeigte sich sehr erfreut über das große Interesse, das nur zu gut zum jüngsten Erfolg des Vereins passt. Er berichtete von einem auf aktuell 412 gestiegenen Mitgliederstand.

Seit November begleitet der VdK die Senioren-WG. „Es sind ganz ganz viele Wartenberger“, sagte er über die Interessenten, die sich gemeldet hätten. Es sei richtig gewesen zu sagen: „Wir schieben da mit an.“ Zwölf Führungen habe er schon gegeben. „Es gibt immer Interesse.“

Seit den Lockerungen in Sachen Corona hätte es auch wieder Versammlungen gegeben. Auch am Thema Seniorentanz bleibe man dran, auch hier gebe es Interesse auch von anderen Organisationen. „Ganz allein kriegen wir das nicht hin“, gab Gruber zu bedenken.

Die Kasse schloss mit einem vierstelligen Defizit ab, bedingt durch einen Seniorenausflug. Dieses finanzielle Ergebnis hat laut Gruber schon zu Debatten auf Kreisebene geführt. Er bleibe aber dabei, dass es richtig sei, „dass die vielen, die aufs Geld schauen müssen, auch mal einen Tag fort fahren können.“ Zweite Vorsitzende Andrea deutete an, dass diese Fahrten auch nur dann gemacht würden, wenn genügend Geld in der Kasse sei. Die nächste Fahrt ist nach Augsburg in den botanischen Garten am 9. Juni.

Dass der Markt Wartenberg die Bewirtung der Senioren beim Volksfest kürzt (wir berichteten), blieb nicht unkommentiert. Bürgermeister Christian Pröbst bekommt nach einem einstimmigen Beschluss in der Versammlung noch Post in der Sache. Gruber kündigte an, sich zusammen mit dem Vorstand um eine angemessene Formulierung zu bemühen.

