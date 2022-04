Wartenberger Bauausschuss bespricht Bürgeranträge: Das ist neu auf Wartenbergs Straßen

Von: Klaus Kuhn

Wie schnell darf man künftig sein auf der Oberen Hauptstraße in Wartenberg? © Klaus Kuhn

Kein Parkverbot mehr an der Moosburger Straße, neue Ampel und verstärktes Blitzen. Das und vieles mehr besprach der Wartenberger Bau- Umwelt- und Verkehrsausschuss.

Wartenberg – Der Marktplatz in Wartenberg wird vorerst kein verkehrsberuhigter Bereich. Ein entsprechender Antrag der Fraktion der Grünen fiel in der Sitzung des Bau -, Umwelt - und Verkehrsausschusses durch. Allerdings machte Bürgermeister Christian Pröbst (CSU) deutlich, dass das nicht in Stein gemeißelt sei. Er berichtete, dass an einem umfassenden Mobilitätskonzept für den ganzen Markt gearbeitet werde. Dieses werde den Gemeinderat noch beschäftigen – „dann können wir darüber reden“, so Pröbst.

Ärger wegen Rasern

Unter den Bürgeranträgen, die der Ausschuss behandelte, war wieder die Verkehrssituation an der Moosburger Straße Thema. Wie berichtet, gibt es Klagen über teilweise drastische Geschwindigkeitsüberschreitungen. Das Parkverbot, das an der Moosburger Straße in weiten Teilen besteht, wird dem Bürgermeister zufolge nach einer Verkehrsschau mit der Polizei nun zurückgenommen.

Verstärktes Blitzen

„Wenn dann die Baustellen kommen, werden wir ein komplettes Parkverbot machen“, kündigte der Rathauschef schon mal an. Das habe damit zu tun, dass wegen der Vollsperrung der Strogenstraße der Verkehr irgendwo fließen müsse. Er warnte aber auch: „Es wird massiv geblitzt.“ Das sei in Absprache mit der Polizei sehr ernst gemeint.

Ampel am Kinderhaus

Für die Strogenstraße gibt es eine interessante Neuigkeit: Nach der Sanierung der Straße wird der Zebrastreifen am Kindergarten nicht mehr bestehen. Stattdessen wird eine Ampel installiert. Das schaffe mehr Sicherheit, sodass die dort bisher eingesetzten Schülerlotsen an anderer Stelle Dienst tun könnten.

Tempo 30 ist nicht drin

Der Wunsch, an der Thenner Straße die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h zu begrenzen, ist und bleibt chancenlos. „Wir kriegen es einfach nicht“, sagte der Bürgermeister nach der Verkehrsschau mit der Polizei. Eine Abstimmung im Ausschuss erfolgte darüber gar nicht erst.

Initiative lässt hoffen

Gleiches gilt für den Wunsch, an der Unteren Hauptstraße die Geschwindigkeit auf Tempo 30 zu reduzieren. Allerdings gibt es eine überkommunale Initiative, die das Ziel verfolgt, in bestimmten Abschnitten innerorts die Geschwindigkeit entsprechend zu reduzieren. Darauf richtet sich auch die Hoffnung des Bürgermeisters, der wie berichtet vor allem an der Oberen Hauptstraße durchaus das Ansinnen unterstützt hätte. Er riet dazu, die Ergebnisse dieser Initiative abzuwarten. „Schauen wir mal, wie es weitergeht.“

Zu hohe Anpflanzung

Gelöst ist dagegen das Problem zu hoher Anpflanzungen an der Einmündung der Erdinger Straße in die Strogenstraße. Gespräche mit der Gärtnerei haben hier laut Bürgermeister eine Lösung herbeigeführt.

