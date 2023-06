Wartenberger Volksfest-Kindl im Trainingslager

Emily Ehrig und Stute Pia üben fleißig für ihren großen Auftritt

Der Job eines Volksfest-Kindls ist einiges mehr als nur grinsen und einen Festzug anführen. Im Vorfeld steht viel Training auf der Agenda, auch wenn man schon Erfahrung mitbringt. Unsere Zeitung hat Emily Ehrig beim Reiten üben besucht.

Wartenberg –Das Wartenberger Volksfest findet vom 15. bis 19. Juni statt, Ehrig wird schon zum zweiten Mal das Kindl geben. Sie präsentiert sich diesmal, so berichtet die quirlige Elfjährige, in einem neuen Dirndl, das noch keiner gesehen habe und eine echte Überraschung werden solle.

Und sie wird ein anderes Pferd reiten: Pia heißt es, ein Percheron-Kaltblut. Die Stute ist das größte Pferd im Stall von Werner Kalinetz in Furthmühle mit einem Stockmaß von 1,87 Metern. Sie habe es einfach sein müssen, sagt die Schülerin der Marie-Pettenbeck-Schule, und zwar, „damit mich alle richtig schön sehen können“.

Pia ist übrigens nur etwas älter als Emily. „Dann können wir zusammen über Jungen-Probleme reden“, meint ihre Reiterin grinsend, während Mutter Sandy unterdrückt losprustet und Kalinetz lachen muss. Dabei ist das, was die drei hier auf dem Hof treiben, durchaus wichtig, das Training muss sein. Ziel: „Vertrauen in das Pferd haben, und dass es mir auch vertraut“, sagt die Elfjährige. So agil sie sonst ist, am Pferd ist sie die Ruhe selbst: „Man muss großen Respekt haben, man darf aber auch keine Angst haben. Wenn du Angst hast, überträgt sich das.“

Prunkgeschirr, Sattel, Blumenstrauß in der einen Hand, während sie die andere zum Winken braucht: „Immer zu den Leuten winken und durchgehend lachen“, das sei wichtig. Das Wartenberger Kindl kann das bei aller Anstrengung auch genießen: „Das Gefühl, dass alle dich anschauen, und alle laufen dir hinterher“ – das mache den Reiz aus. Das kennt sie auch von anderswo, steht sie doch als Tänzerin bei Dance United immer wieder auf der Bühne.

Um auf das große Pferd zu kommen, ist eine Klettertour angesagt: Von einem Palettenstapel auf ein Geländer, von dort auf das Pferd. Aber erst mal setzt es einen liebevollen Rüffel für die große Stute: „Du bist ja ganz dreckig! Hast du dich gewälzt?“ Scheinbar.

Bei Kalinetz soll’s den Tieren jedenfalls gutgehen. Also kommt vom Palettenstapel aus die Bürste zum Einsatz, was die schwarze Dame geduldig, vielleicht sogar genüsslich über sich ergehen lässt. Die Stute bleibt ruhig stehen, als ihre Reiterin sich auf ihren Rücken schwingt.

Die Vorbereitung betrifft aber nicht nur das Pferd. Emily muss auch alle ihre Sprüche und Reden drauf haben. Alles ein Klacks: „Die meisten Sprüche kann ich ja schon. Es sind dieselben wie im Vorjahr.“

Wenn Emily und Pia, dann geführt von zwei Personen, den Auszug zum Volksfest anführen, ist die Hauptarbeit gemacht. Und im kommenden Jahr wird es ein neues Volksfest-Kindl geben. Für Emily wird aber etwas bleiben: die Liebe zu den Pferden.