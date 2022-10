Theater in Wartenberg: Ein arg bemitleidenswerter Medizinstudent

Von: Klaus Kuhn

Teilen

Eine Schlüsselszene: Der Bader (Dominik Ertl, l.) erklärt dem Medizinstudenten Toni (Wasdl Sellmaier (r.), wie man den ausgekugelten Arm des Hufschmieds (Michael Gruber) wieder einhängt. Burgl (Monika Kobylak) spricht dem Verunfallten Mut zu Die Schminke sitzt perfekt © Kuhn

Großes Theater in Wartenberg: Der Volkstrachtenverein spielt „Da Baderkrieg“ von Markus Scheble und Martin Gasteiger im Trachtenstadl. Mit Stefan Voglhuber haben sich die Trachtler wieder einen erfahrenen Regisseur an Land gezogen, und was der aus den Laienspielern herausholt, ist faszinierend. Unsere Zeitung war bei der Premiere dabei.

Wartenberg – Das Stück spielt um das Jahr 1900 herum, und in der heruntergekommenen Dorfwirtschaft des verwitweten Wirts (Klaus Schauer) residiert ein Bader (Dominik Ertl) im Nebenzimmer. Es könnte eine echte Symbiose sein, denn die Wirtsstube samt Verzehrzwang fungiert als Wartezimmer. Wenn da nicht der Sohn des Wirts, Toni (Wasdl Sellmaier), wäre, der laut Vater in München Medizin studiert, einmal ein großer Doktor und damit den Bader verdrängen werde. Dann könne er seinen Laden dichtmachen und sich aufs Altenteil zurückziehen.

Als der Bader das erfährt, erklärt er dem Sohn des Wirts den Krieg. Und was für einen: Es ist einfach herrlich, wie grob er dem Studenten zusetzt, bis hin dazu, dass dieser sich in einen – glücklicherweise – bereitstehenden Eimer übergeben muss. Zart besaitet darf das Publikum ohnehin nicht sein: In der Praxis des Baders, und nicht nur da, geht es zur Sache.

Ein Genuss ist Michael Gruber als scheinbar recht kurzsichtiger Hufschmied, der mit seinen vielen Unfällen zum Dauergast beim Bader wird. Ihm kann aber geholfen werden. Dabei darf Rosmarie Reischl in der Maske nicht unerwähnt bleiben: Wie sie dem etwas tollpatschigen Zeitgenossen die Verletzungen wie etwa einem in den Fuß getretenen Nagel schminkt, ist einfach gekonnt.

Der Medizinstudent entpuppt sich als eine ziemlich verkrachte Existenz. Der Bader führt ihn derart gnadenlos vor, dass das Publikum, das nicht an fröhlichem Szenenapplaus sparte, den Kerl nur bedauern konnte. Ein Medizinstudent, der kein Blut sehen kann, das kann ja auch nichts werden. Der Bader führt seinen Krieg mit allen Mitteln, wobei er sich prächtig auf „psychologische Kriegsführung“ versteht und den armen Teufel zwingt, bei der Behandlung mitzumachen: „Es wird ein Blutbad biblischen Ausmaßes geben!“

Als dann auch noch die hochschwangere Freundin des Studenten auftaucht, spitzt sich alles ins Unermessliche zu. Und dass Voglhuber das Publikum dann auch noch gnadenlos akustisch an der Geburt Anteil nehmen lässt, macht den dramatischen Schlussakt erst richtig packend.

Am Schluss sitzen ein paar Männer bei einer ganzen Reihe von Schnäpsen beisammen und sind einigermaßen zusammengesackt. Nein, ein klassisches Happy End ist das nicht, aber es ist eben doch eins. Mehr sei noch nicht verraten, denn es gibt ja noch ein paar Aufführungen.

Die Mitwirkenden:

Darsteller: Dominik Ertl als Bader, Wasdl Sellmaier als Toni, Klaus Schauer als Wirt, Monika Kobylak als Burgl, Andrea Reif als Leni, Hans Egger als Bräu, Reinhar Schultz als Hausl, Michael Gruber als Hias, Martin Maier als Irgel, Maria Stürzl als Stasi Kotzenrieder, Vroni Brielmair als Resi Kotzenrieder. Hinter der Bühne aktiv: Christiane Schauer (Regieassistenz), Corinna Eger (Souffleuse), Rosmarie Reischl (Maske), Werner Kobylak (Licht und Ton), Anton Fruhstorfer (Bühnenbau).

Weitere Aufführungen:

28., 29. und 30. Oktober um 18 Uhr, 4. und 5. November um 20 Uhr. Einlass 90 Minuten vor Beginn. Es gibt noch Restkarten an der Abendkasse.