Wartenberg will einen Familienstützpunkt

„In Wartenberg gibt es viele Familien. Der Bedarf ist definitiv da“, sagte Sabine Wolf vom Landratsamt. Sie war nach Wartenberg gekommen, um dem Marktrat das Konzept des Familienstützpunkts vorzustellen. „Wartenberg ist ein Spot, wo das sinnvoll wäre“, so die Fachbereichsleiterin Erziehungsberatung. Die Räte sahen das genauso und diskutierten mögliche Standorte.

Wartenberg– Der Familienstützpunkt besteht Wolf zufolge aus zwei Bausteinen. Zum einen sei er eine Informationsstelle, bei dem Fragen zum Thema Familie geklärt würden. Das könnten finanzielle Fragen sein, aber auch, wie man an eine Tagesmutter komme. Die Informationsstelle habe eine „Lotsenfunktion“, zum Beispiel, wenn Eltern auf der Suche nach einem Zeltlager für ihre Sprösslinge seien.

Zum anderen diene der Stützpunkt als Kontakt- und Begegnungsstätte für Familien. Der Stützpunkt werde so zu einem „zweiten Zuhause“.

Die Psychologin schlug vor, dass der Markt auf seine Kosten für zehn Wochenstunden eine Kraft einstellt, förderfähig sei beispielsweise eine Sozialpädagogin. Bei zehn Stunden pro Woche würde den Markt das 1300 Euro brutto kosten. Bürgermeister Manfred Ranft fragte nach, ob zehn Stunden reichen würden, wenn Wartenberg zusammen mit den Gemeinden Berglern und Langenpreising einen Stützpunkt auf die Beine stellen würde. „Für den Start ja“, meinte Wolf dazu.

Dass Berglern Interesse an einem Stützpunkt hat, zeigte Bürgermeister Simon Oberhofers Anwesenheit im Zuhörerbereich. Am Donnerstag, 14. Februar, steht das Thema auch auf der Tagesordnung des Berglerner Gemeinderats. Und mit Langenpreisings Bürgermeister Peter Deimel werde es auch noch ein Gespräch geben, kündigte Ranft an.

Neben Personal müsste die Kommune auch die räumliche Unterbringung aus eigenen Mitteln stemmen. „Als Zuckerl“, so Wolf, zahle der Landkreis spezielle Angebote wie die Erziehungsberatung. Diese werde er direkt vor Ort in Wartenberg anbieten.

„Grundsätzlich ist das eine total gute Sache. Aber wo sollen wir ihn hintun?“, fragte Markus Straßberger. Ranft meinte, er habe das Bürgerhaus schon einmal ins Spiel gebracht. Für Infoveranstaltungen fand Wolf diesen Standort sinnvoll, das Personal solle sich aber vor allem dort zeigen, „wo es Kinder und Familien gibt“ – also in Schule oder Kita. Außerdem berichtete Ranft, dass ihm Carla Marx, Vorsitzende des Helferkreises Asyl, dessen Räumlichkeiten an der Thenner Straße für eine Stützpunktnutzung angeboten habe. „Das wäre auch eine Idee“, befand Wolf.

Seit März 2018 nimmt der Landkreis am „Förderprogramm zur strukturellen Weiterentwicklung kommunaler Familienbildung und von Familienstützpunkten“ des bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales teil. Das Ziel ist laut Internetseite des Landkreises Erding, „in allen Landkreisen ein flächendeckendes und koordiniertes Bildungs- und Unterstützungsangebot für Familien zu schaffen, das sich am Bedarf der Eltern orientiert. Dabei wird der Aufbau von leicht erreichbaren Familienstützpunkten als erste Anlaufstelle für alle familiären Fragen und als Begegnungsort eine große Rolle spielen“.

Erste Aufgabe der Koordinierungsstelle im Landratsamt sei eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Angebote sowie „eine gemeinde- und sozialraumorientierte Analyse des Elternbedarfs“, um die Bildungslandschaft auf die Bedürfnisse der Eltern vor Ort anzupassen. Die Eröffnung der Stützpunkte ist noch heuer geplant.

Rubriklistenbild: © dpa