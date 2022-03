„Wir brauchen neue Kita-Gruppen“

Wartenbergs Bürgermeister will mit Trägern sprechen – CSU-Antrag erntet dennoch Kritik

Von Markus Schwarzkugler schließen

Einig sind sich alle im Wartenberger Marktrat: Es braucht neue Kita-Gruppen, deshalb wurde ein CSU-Antrag auch positiv beschieden. Allerdings gab es auch Unverständnis: Warum braucht es für diese „vorausschauende Planung“ überhaupt einen Partei-Antrag?

Wartenberg – Die Marktgemeinde Wartenberg will auch weiterhin alle ihre Mädchen und Buben in den Kindertagesstätten unterbringen können. Doch es wird schon wieder eng. „Aktuell sind wir in beiden Kitas fast ganz voll“, sagte Bürgermeister Christian Pröbst (CSU) im Marktrat. Und die Lage wird sich vor dem Hintergrund der Flüchtlinge aus der Ukraine sicher nicht entspannen. Mit 19:1 Stimmen beauftragte der Marktrat in seiner Sitzung am Mittwoch den Gemeindechef, Gespräche mit den Trägern, also dem Seraphischen Liebeswerk (SLW) und der katholischen Kirche, zu führen. Potenzial wird nämlich vor allem in den Bestandsgebäuden gesehen.

Die Grundlage für den Beschluss legte ein Antrag der CSU-Fraktion, bei der Kinderbetreuung „vorausschauend für die Zukunft zu planen“. Er sorgte für herbe Kritik von Seiten anderer Parteien. Im Kern sind sich alle einig: Kein Kind solle „auf der Straße bleiben“.

CSU-Rätin Isabell Haindl, im beruflichen Leben Leiterin des Pfarrkinderhauses, stellte den Antrag ihrer Fraktion zunächst vor. Darin wird die Bedarfsanalyse angesprochen, die die Einwohnerentwicklung und den prognostizierten Kinderbetreuungsbedarf bis 2037 untersucht (wir berichteten). Daraus sei deutlich geworden: „Wir brauchen neue Gruppen“, sagte Haindl. „Einfach immer schwierig“ ist ihr zufolge, dass die Online-Anmeldung erst im April die ersten Zahlen zum Bedarf für das Kita-Jahr liefere, das ja schon im September beginne. „Aus der Erfahrung der Einrichtung der neuen Krippengruppe im Josefsheim wissen wir, wie lange die Umsetzung eines Projekts dauert, wenn mit der konkreten Planung erst nach der Beschlussfassung begonnen wird“, heißt es in dem Antrag. Kurzum: Die CSU will rechtzeitig für den akuten Bedarf einen Notfallplan in der Schublade haben.

Die Christsozialen schlagen vor, bereits jetzt mit der Planung jeweils einer weiteren Krippen- und einer Kindergartengruppe zu beginnen. Sie halten das Josefsheim für den geeignetsten Standort, da dort der Bestand genutzt werden könne. Außerdem verspricht sich die CSU Synergieeffekte für die Trägerschaft des SLW in den Bereichen Personal (Thema Vertretung) und Randzeitenbetreuung. Das werde sich auch positiv auf das Defizit, das die Gemeinde zu tragen habe, auswirken.

In den vergangenen 18 Jahren habe man oft nur reagiert, nun müsse man auch mal zukunftsträchtig und vorausschauend agieren, befand Pröbst, worauf Kritik von Dominik Rutz (Grüne) folgte. Klar müsse vorausschauend geplant werden, „aber ich verstehe den Antrag nicht, weil das eine Selbstverständlichkeit sein sollte“, sagte Rutz. Und Michael Gruber (SPD) meinte: „Über Selbstverständlichkeiten abzustimmen finde ich seltsam.“ Er und sein Parteikollege Michael Paulini kritisierten erneut die Bedarfserhebung, die ihn ihren Augen keine plausiblen Ergebnisse gebracht hat (wir berichteten). Die Analyse dann noch einmal bezahlen zu müssen (für Werte, die die Vergabe von Grundstücken in Kleinfeld West etwa über einen längeren Zeitraum von zehn Jahren berücksichtigt), sei dann auch nicht vorausschauend, kritisierte Gruber.

Kommentar: Wofür braucht‘s denn da einen Partei-Antrag? Mein lieber Freund, das waren ja so einige Partei-Anträge in der Marktratssitzung am Mittwoch. Und wir haben in unserer gestrigen und heutigen Ausgabe noch nicht mal alle abgearbeitet. Bei der Antragsschwemme haben wir direkt auch Lust bekommen, einen zu stellen: Liebe Markräte, rauft euch mal wieder zusammen!

Das Parteiengezänk, vor allem zwischen der CSU auf der einen sowie SPD und Grünen auf der anderen Seite, ist langsam aber sicher unerträglich für den neutralen Beobachter. „Den Antrag haben wir doch auch schon mal gestellt“, hat man zuletzt von Grünen und Freien Wählern gehört. Den Vogel abgeschossen hat aber die CSU, die Partei, die wohlgemerkt seit nun auch schon wieder fast zwei Jahren den Bürgermeister in ihren Reihen hat: Sie stellte doch glatt einen Antrag „auf vorausschauende Planung“. Ernsthaft?

Keine Frage, es geht um ein wichtiges Thema: die Kinderbetreuung. Und letztlich hat der Antrag auch was auf den Weg gebracht. Aber ein solches Thema gehört neutral auf die Tagesordnung gesetzt, da braucht’s doch keinen Antrag der Bürgermeister-Partei. Denn hier ist doch klar, dass alle Parteien das gleiche Ziel haben: Es soll kein Kind auf der Straße bleiben. So bleibt ein gewaltiges Gschmäckle: Will sich die CSU profilieren, klarmachen, dass sie es ist, die für die Familien was auf den Weg bringt, und nicht die anderen? Ist doch egal, von wem der Antrag kommt, meinte Nina Hieronymus. Genau. Also warum braucht’s dann unbedingt einen Antrag der CSU?

Erst im Februar haben sich die Parteien zu einer Klausur getroffen. Scheint ja viel geholfen zu haben. Der Ton verschärft sich sogar, ein Marktrat beleidigte einen anderen, wofür er ermahnt wurde. Details sparen wir uns.

Klar, packende Debatten sind das Salz in der Suppe, gerade in den Wartenberger Sitzungen. Die Grabenkämpfe zwischen den Parteien sind derzeit aber einfach zu viel des Guten. Statt zu betonen, wer welche Idee zuerst hatte, sollte man gemeinsam – freilich auch bei intensivem Meinungsaustausch – das Beste für die Bürger herausholen. Aktuell gibt das Gremium aber eher das Bild eines zerstrittenen Haufens ab. (Markus Schwarzkugler)

Die Gemeinde habe in der Vergangenheit einfach zu oft zu spät mit dem Planen angefangen, meinte CSU-Fraktionschef Franz Gerstner. „Wir finden es zu spät, auf das neue Baugebiet zu warten.“

Martina Scheyhing (Grüne) stichelte derweil: „Eigentlich sollte ein Antrag gestellt werden, auch für alle anderen Projekte vorausschauend zu planen.“ Nina Hieronymus (CSU) merkte an, dass das Thema „einfach wichtig“ sei. Es sei doch egal, von wem der Antrag komme, bat sie um Unterstützung.

In der Marie-Pettenbeck-Schule drückt der Schuh übrigens noch nicht so sehr, zumindest, wenn die Erweiterung dann einmal erledigt ist. Die plane man dann nämlich durchgängig dreizügig, womit Pröbst zufolge ein ordentlicher Puffer bestehen wird.

Und es ging noch weiter: SPD-Marktrat Paulini hat in der Ratssitzung seinen Antrag – zumindest vorerst – zurückgezogen. Wie berichtet, würde die SPD gerne die Erhöhung der kommunalen Kita-Gebühren, die zuletzt schon einmal ausgesetzt und auf zwei Jahre gestaffelt nach hinten verschoben worden ist, nun auf die Jahre 2022 und 2023 verteilen, um die Preisentwicklung für die Eltern weiter abzufedern. Die Zahlen im SPD-Antrag hält die Verwaltung jedoch für nicht korrekt. Das Thema soll dann bei der nächsten Haushaltsberatung erneut auf den Tisch kommen.

Er denke nicht nur an die Kinder, sondern auch an die Eltern, die es derzeit finanziell nicht einfach hätten, bekannte Paulini. „Wir haben uns doch bestens abgestimmt mit dem Elternbeirat“, sagte Pröbst dazu, der den schwierigen Haushalt im Hinterkopf hat. „Wir haben ein siebenstelliges Defizit in der Kita“, gab er zu bedenken.



Die Erhöhung sei doch längst einvernehmlich beschlossen worden, stellte 2. Bürgermeisterin Carla Marx (Neue Mitte) fest. Die Energiekosten würden nicht nur für die Eltern explodieren. „Wenn die Kinderbetreuung kostenlos werden soll, dann ist das Sache des Freistaats. Wir reden immer über mehr Geld für Pfleger, aber keiner will’s bezahlen“, sagte Marx. Auch Josef Sedlmaier (CSU) sah den Antrag der Genossen kritisch, er warnte „vor einer Teppichfalte der Gebühren“. Man solle lieber zum aktuellen Zeitpunkt moderat erhöhen.



Paulini hatte ausgerechnet, dass die Gemeinde im Jahr auf gerade mal 20 000 Euro verzichten müsste. Das 15-Fache „verbuddeln wir“ für die Bebauung am Burggraben – nur um sich sein Wahrzeichen zu verschandeln, frotzelte er.