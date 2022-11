Zum 90. Geburtstag für kranke Kinder gespendet

Großzügige Spende für die Initiative krebskranker Kinder (v. l.): Jubilar Werner Sedlmeir, Enkelin Gudrun Hintermaier, Tochter Irmgard Sedlmeir-Kremer und Lisa Stritzl-Goreczko von der Hilfsorganisation. © Bernd Heinzinger

Werner Sedlmeir aus Wartenberg sammelt für Münchner Hilfsinitiative für krebskranke Kinder. 1500 Euro sind zusammengekommen.

Wartenberg – Eine großzügige Spende an die Initiative krebskranker Kinder München von 1500 Euro machte Werner Sedlmeir. Anlässlich seines 90. Geburtstag hatte er auf Geschenke verzichtet und die Gäste bei der Geburtstagsfeier beim Oberwirt in Langenpreising stattdessen um eine Spende gebeten. Dabei kamen 1000 Euro zusammen, die Sedlmeir auf 1500 Euro aufrundete.

Sedlmeir ist in München geboren, aufgewachsen in Freising und lebt seit 1976 in Wartenberg, wo er sich ein Haus baute. Seit zwei Jahren lebt er nun ohne seine verstorbene Ehefrau Hannelore. Gerne erinnert er sich noch an seinen Beruf als Prüfer für Luftfahrzeuge und Geräte beim Fliegerhorst Erding. Noch ist er sehr rüstig und hat neulich noch einen Ausflug nach Südtirol gemacht.

Da ihm krebskranke Kinder sehr am Herzen liegen und ihn deren Schicksal sehr bewegt, hat er die Initiative für seine Spende ausgewählt. Das Vorstandsmitglied Lisa Stritzl-Goreczko kam dafür extra nach Wartenberg, um die Spende persönlich in Empfang zu nehmen. Sie versicherte, dass das Geld voll seinem Zweck zugeführt werde und eine große Hilfe darstelle.

Denn durch die Finanzmisere vieler Kliniken stehen Initiativen und Fördervereine vor neuen Herausforderungen: Die Organisationen würden dabei helfen, die medizinische und psychosoziale Versorgung schwerstkranker Kinder aufrecht zu erhalten und zu verbessern, so Stritzl-Goreczko. Mit Spenden unterstütze man Kindern und gebe betroffenen Familien Kraft, Lebensqualität und Perspektive. spa

