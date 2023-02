Wartenberger Kultursommer mit Kabarett und Schlager

Von: Klaus Kuhn

Ein buntes Potpourri an Bühnenkünstlern wird zum Kultursommer am Nikolaiberg in Wartenberg erwartet. Unter anderem spielen D’Bavaresi bayerische Hits mit Witz. © Veranstalter

Das Programm für die Konzertreihe auf dem Nikolaiberg steht weitgehend. Der Vorverkauf für den Wartenberger Kultursommer 2023 läuft.

Wartenberg – Der nächste Wartenberger Kultursommer wirft seine Schatten voraus – und sogar schon für 2024 sind die ersten Programmpunkte gebucht. Im Bildungs- und Kulturausschuss des Marktgemeinderates ging vor allem Bernd Scheumaier in die Details. Er hat die Veranstaltungsreihe, bei der die Bühne vier Monate lang stehen bleibt, als Organisator weitgehend unter sich, verwies aber darauf, dass er nicht alles allein mache, sondern ein engagiertes Team um sich habe.

Der Vorverkauf für den kommenden Kultursommer hat schon begonnen. So ist die Schlagersängerin Nicki mit der Aftershow-Band i-Düpferl für den 2. Juli derzeit der Renner mit 66 bereits verkauften Karten. Am 7. Juni kommt die Kabarettistin Christine Eixenberger. DIS M mit der Vorband Elli & Tina haben sich für den 6. Juli angesagt.

Die Schlagersängerin Nicki gibt in Wartenberg ein Jubiläumskonzert. © Veranstalter

Eine kleine Besonderheit wird der 27. Juli. Pünktlich zum Start der Schulferien plant Wartenberg mit einem Auftritt der Band D’Bavaresi einen familienfreundlichen Tag. Dann will die Marktgemeinde allen Besuchern freien Eintritt gewähren, was selbstverständlich nur dann funktioniert, wenn es auch Sponsoren gibt. Hier ist Bürgermeister Christian Pröbst bereits selbst auf die Suche gegangen. Durchaus mit Erfolg, wie er in der der Sitzung andeutete. Überhaupt soll es beim kommenden Kultursommer erstmals Familienkarten geben, informierte Pröbst.

Geplant ist wieder ein Volksmusiktreffen, und zwar am 9. Juli. Das Salon-Orchester „Café au lait“ aus Erding kommt voraussichtlich am 23. September, aber nicht auf den Nikolaiberg, sondern in die Aula der Schule. Aus Berglern kommt am 13. Juli, so der aktuelle Plan, die Band „Bird Attak“.

Sorgt für Lacher: Die Kabarettistin Christine Eixenberger. © Veranstalter

Auch für die jüngeren Kulturfreunde wird wieder etwas geboten sein: Aus Ottenhofen sollen „Sternschnuppe“, also Margit Sarholz und Werner Maier, kommen. Allerdings steht hier ein Termin noch nicht fest. Beim Sonnwendfeuer wird die Gruppe „Keltania“ erwartet, die mit historischen Instrumenten und, wie der Name schon andeutet, keltischen Klängen etwa eine Stunde lang Programm machen wird. Hier will Scheumaier noch mit dem Verein Henaheisl sprechen.

Ende Februar beziehungsweise Anfang März will die Organisationsgruppe so weit sein, dass sie die Plakate mit den Terminen in Auftrag geben kann.

Auch mit dabei: Margit Sarholz und Werner Meier aus Ottenhofen als Duo Sternschnuppe mit Kinderhits. © Veranstalter

Ein noch weiter entfernter Ausblick wurde in der Sitzung ebenfalls bekannt gegeben: Für das Wartenberger Volksfest 2024, das Mitte Juni stattfinden soll, will man Brettlspitzen verpflichten. Die Formation ist dermaßen gefragt, dass für 2023 schon keine Termine mehr zu bekommen waren.