SPD-Kritik: Wartenberger Recyclinghof „sündhaft teuer und am falschen Ort“

Peter Kroschwald steht weiter an der Spitze des SPD-Ortsvereins Wartenberg. Im Gasthof Bachmaier in Pesenlern hatten sich zwölf stimmberechtigte Mitglieder zur Versammlung mit Neuwahlen eingefunden. „Dank Corona füllen auch wir als SPD fast einen ganzen Saal“, scherzte Marktrat Michael Gruber.

Wartenberg – Kroschwalds Stellvertreter bleibt August Groh, er war bislang auch Schriftführer. Diesen Posten besetzt nun die 27-jährige Andrea Neumeier. Vor allem wegen der Kommunalwahlen 2020 habe sie sich dazu entschieden, verstärkt in der Politik mitzuwirken, stellte sie sich vor. Zum Kassier wählten die Genossen Mattias Kehm. Beisitzer sind die Markträte Gruber und Michael Paulini sowie Hans Neumeier und Hubert Strohmeier.

Gruber blickte auf die Kommunalwahl im März zurück und ging auf bisherige Themen im Marktgemeinderat ein. Auch wenn die SPD im Erdinger Kreistag einen Sitzverlust zu verzeichnen hatte, habe es die Nachbarkreise wie Ebersberg und Freising noch stärker getroffen, analysierte Gruber. Selbiges stellte er auf Gemeindeebene fest, auch hier habe die Wartenberger SPD glimpflicher abgeschnitten als andernorts und nur einen von drei Sitzen im Rat verloren – bekanntlich den von August Groh.

Lange hätten Kommunalwahlen als Persönlichkeitswahl gegolten, im März habe sich aber ein deutlicher Trend hin zur Abstimmung nach Parteizugehörigkeit gezeigt, meinte Gruber, der sich so die Verluste erklärte.

Im Marktrat beschäftigen ihn und Paulini nicht oder an falscher Stelle vorgenommene Baumpflanzungen in Baugebieten. Den neuen Recyclinghof bewertete Gruber als „sündhaft teuer und am falschen Standort“. Dieser koste die Gemeinde 500 000 Euro. Zudem kritisierte er die unproportionale Sitzvergabe in den Ausschüssen. Über die „einst von der CSU gepushte Atomkraft“ und das Endlagerproblem sowie „lächerliche Reaktionen“ auf das Lärmproblem der A 94 leitete Gruber auf die Bundespolitik und damit auf Magdalena Wagner über.

Die 29-jährige Bundestagskandidatin der SPD für den Wahlkreis Erding-Ebersberg stellte sich als „Kind einer SPD-Familie“ vor. Sie erinnerte an den 2017 verstorbenen Bundestagsabgeordneten Ewald Schurer und möchte wie er „viel unterwegs sein und viel zuhören“. Schon durch ihre Erziehung habe sie verinnerlicht, dass es „viele Menschen in der Gesellschaft gibt, die es weniger gut haben als wir“. Neben Solidarität sei Freiheit einer ihrer Schwerpunkte. Den derzeit oft lautstark im Zusammenhang mit Pandemie-Auflagen zurückgeforderten Freiheiten setzte Wagner eine „vergessene Freiheit“ entgegen: „Ist jemand, der am Ende des Monats rechnen muss, ob es fürs Essen noch reicht, frei“, fragte sie. Armut in Deutschland bedeute, aus finanziellen Gründen keine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und schlechtere Bildungschancen zu haben, so die Lehrerin für Mathematik.

Als Gegenschritt stellt sich Wagner eine stärkere Besteuerung höherer Einkommen vor. Ihre weiteren Anliegen: Umwelt und Verkehr. In der Diskussionsrunde forderte Wagner mehr sozialen Wohnungsbau, aber auch ganz neue Modelle, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

