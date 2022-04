Wartenberger Solaroffensive

Vortrag vor dem Fachausschuss: Bürgermeister Christian Pröbst, Fabian Netzler von der Universität und Marktrat Markus Straßberger (v. l.) wollen über Photovoltaik die Energiewende in Wartenberg voranbringen. Haushalte gezielt ansprechen Eine Erweiterung, die Grenzen hat © Kuhn

Nach der Vorstellung des Nahwärmekonzepts westlich der Strogen ging es in Wartenberg nun um die Solarinitiative. Privatpersonen sollen motiviert werden, PV-Anlagen auf ihren Dächern zu installieren.

Wartenberg – Dominik Rutz (Grüne) brachte es am Montag in der Sitzung des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses des Wartenberger Marktgemeinderats auf den Punkt: „Nicht auf bessere Zeiten warten!“ Vorangegangen war ein ausführlicher Vortrag über den aktuellen Stand der Solarinitiative für Privathaushalte unter dem Titel „Sonne über Wartenberg“. Nach der Vorstellung des Nahwärmeprojekts westlich der Strogen in der Vorwoche (wir berichteten) stand nun also das nächste wichtige Thema auf dem Weg zur Energiewende auf dem Programm.

Für die Solarinitiative haben sich unter anderem Marktrat Markus Straßberger (CSU), unterstützt von den Moosburger Solarfreunden, aber auch Experten der Technischen Universität München (TUM) zusammengetan. Sie stellten in der Sitzung den aktuellen Stand vor. 24 Haushalte in Wartenberg haben das Informationsangebot laut Fabian Netzler von der TUM bislang genutzt. 250 Kilowatt Spitzenleistung sind bereits in der Umsetzungsplanung.

Die Bestandsanalyse in Wartenberg ergab 236 Anlagen mit 4 Megawatt Spitzenleistung. Damit können pro Jahr 3,5 Gigawattstunden Strom erzeugt und 1200 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden.

Allerdings erkannten die Experten noch zahlreiche offene Fragen. So gibt es etwa Unsicherheit darüber, ob sich ein eigener Stromspeicher tatsächlich lohnt. Vor allem der Wunsch nach einer wirklich unabhängigen Beratung scheint recht groß zu sein. Der Referent berichtete von einem Haushalt, der sich mehrere Angebote hat zukommen lassen, aber für keines davon hätten die Zahlen wirklich gestimmt.

Für einen schnellen und durchschlagenden Erfolg empfahl der Experte, gezielt Haushalte zu identifizieren und zur Umsetzung zu motivieren, wo technisch ein hoher Beitrag für die Stromerzeugung zu erwarten sei. Hier nannten die Referenten auch eine konkrete Zahl: Mindestens 50 solcher Häuser sollten identifiziert und deren Eigentümer entsprechend motiviert werden.

Die unabhängige Beratung soll auch in eine Informationsplattform für den Bürgerdialog fließen, alle Fragen der Energieeinsparung und Energiegewinnung sollen dort Berücksichtigung finden. An dieser Stelle sollen Netzler und Straßberger zufolge unbedingt auch die Umweltreferenten des Marktgemeinderats – Straßberger, Rutz und Michael Paulini (SPD) – eingebunden werden.

Bürgermeister Christian Pröbst (CSU) wollte am Ende des Vortrags auch wissen, mit welchen Haushaltsmitteln die Kämmerei für die Fortsetzung der Arbeit rechnen müsse. Straßberger nannte hier die Summe von 10 000 Euro. Diese wurde dann in der Sitzung auch nicht mehr wirklich diskutiert.

Warum man nicht auf bessere Zeiten warten sollte, wurde bei dieser Gelegenheit auch deutlich: Der Bedarf, sich möglichst unabhängig zu machen, ist deutlich gestiegen vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine. „Die Installationsbetriebe haben gut zu tun.“

Allerdings gibt es auch Grenzen für den Ausbau der Solarenergie, und auf die machte Nikolaus Hintermaier (FDP) mit deutlichen Worten aufmerksam: Er hätte ja schrecklich gerne auf seiner großen Halle eine PV-Anlage installiert. Nur sei das nicht möglich gewesen, weil die Netzinfrastruktur für diese Einspeisung gar nicht ausgelegt sei. Das sei der einzige Grund, weshalb er hier noch nicht investiert habe. Der Ausschuss hat jedenfalls erkannt, dass Abhängigkeiten bestehen, auf die der Markt Wartenberg keinerlei Einfluss hat.

KLAUS KUHN