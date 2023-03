Starkbierfest in Wartenberg: Quasselstripper und Würfel-Trickser

Volles Haus im Reitersaal: Fastenpredigt und Sketch

Von Friedbert Holz schließen

Beim Wartenberger Starkbierfest bekommt so mancher Politiker sein Fett weg. Michi Gruber hielt im Reitersaal die Fastenpredigt, dazu gab‘s eine Verhandlung.

Wartenberg – Im politischen Leben ist Michael Gruber Mitglied des Wartenberger SPD-Ortsvorstands, sitzt für seine Partei im Marktrat. Einmal im Jahr aber, beim Starkbierfest des TSV Wartenberg, treibt’s den rührigen Sozialdemokraten dann zur Fastenpredigt im Reitersaal. Verkleidet als Scherzbengel Michael, mit Flügeln und einem Ritterhelm fast unkenntlich gemacht, zieht er erst auf die Bühne und dann diverse Geschehnisse durch den Kakao, zur Freude der fast 300 Gäste.

Gruber rauschte in den vollen Saal, bei künstlichem Rauch und mit Wunderkerzen auf dem Kopf, packte am Pult seine Erkenntnisse aus, alles in Reimform. Da kam der Ausflug des Skiclubs zur Sprache, ein Fest für ihn: Die FDP konnte nicht mit, weil zu wenige, die Grünen schon gar nicht, weil zu viel Kunstschnee, und die Neue Mitte fahre sowieso nur Schuss, schaue nicht nach links oder rechts.

Gruber spottete über die Verwaltungsgemeinschaft, erinnerte an die Gefahren für Schulkinder in der Thenner Straße – da werde doch lieber vor dem Geschäft des Glashändlers Tempo 30 ausgeschrieben. Und er verstand nicht, weshalb der Nepomuk von einer Brücke in die Strogn geschubst wurde: „Nur echte Engel hamm Flügel, a Heiliger macht Platsch.“ Er wusste von arg redseligen Markträten, hatte für sie sogar ein neues Wort gefunden: „die Quasselstripper, ois Vorreiter des männlichen Genderns“. Und er machte sich lustig darüber, dass manche gar so vergesslich sind: Die Narrhalla-Präsidentin etwa habe den Zuschuss der Gemeinde zum Wartenberger Podcast immer noch nicht abgeholt, „der Sepp von den Trachtlern“ gar die Anmeldung seiner Truppe zur Oktoberfest-Tour verschwitzt.

Dass es „blöde Regelungen beim Publikumsverkehr“ in der Gemeindeverwaltung gebe, weil nur noch mit Online-Termin, dass selbst Take-Out-Braten beim Metzger „drei Wocha Vorbestellung“ brauchen, fand er nicht witzig. Er hoffte auch nicht, dass der „hyperaktive Katastrophenreferent“ einen Schutzbunker baue, und es gebe sicher keinen „Artinger Fußgängertunnel vom Rathaus ins Reiterbräu“. Für ganz wichtig im Dorf halte er indes „die Haindl Isabell, ein Multitalent, das jeder kennt“. Sie habe es bei der „Windradl-Überredungspräsentation“ sogar geschafft, kurzfristig den Bewegungsmelder im Raum auszuschalten, wenn jemand auf die Toilette gehen wollte.

Nur schade, dass nicht alle im Saal seine Offenbarungen schätzten. Viele unterhielten sich lieber lautstark mit ihrem Nachbarn oder checkten im Handy unvermeidliche Chat-News. Und so zog sich Gruber nach 23 Minuten Wort-Kanonade wieder auf seine Wolke zurück.

+ Fast 300 Besucher genießen das Starkbierfest des TSV Wartenberg und auch den Sketch „Der Amtserschleicher“ vor dem Herzoglich Wittelsbacher Amtsgericht. © Roland Albrecht

Ob er wohl wusste, dass er auch beim zweiten Programmpunkt dieses bierseligen Abends eine tragende Rolle spielen würde, wenn auch unfreiwillig? Denn unter der Regie und geschrieben von Thomas Rademacher traten im Theaterstück „Der Amtserschleicher“ vor dem „Herzoglich Wittelsbacher Amtsgericht“ Michael Halbritter als Bürgermeister Christian Pröbst und Sebastian Sellmaier als Michael Gruber auf: Er beschuldigte Pröbst, sein Amt tückisch erschlichen zu haben.

Kein leichter Job für Gerichtsrat Hammerstengl (Thomas Danner) und Pröbsts Pflichtverteidiger Hachinger (Franz Dellel). Der eine bekam zur Aufklärung des Falls kaum aussagekräftige Zeugen, der andere musste seinen redseligen Mandanten permanent zum Schweigen verdonnern. Schließlich kam durch ein obskures Video, gedreht auf einer Herrentoilette, heraus, dass Bewerber Pröbst nach der Podiumsdiskussion mit fünf weiteren Bürgermeister-Kandidaten diese im Würfelspiel plump betrogen hatte. Denn er hatte mit einem getürkten Würfel gewonnen, auf jeder Seite sechs Augen. Allerdings, so der gnädige Richter, sei besagter Würfel so dilettantisch ausgeführt gewesen, dass alle am Tisch den Betrug hätten sofort bemerken müssen. Und so lautete sein Urteil, dass Pröbst Schnaps ausgeben müsse, „weil er sein Amt gut ausführe“. Kläger Gruber empfahl er den Besuch beim Augenarzt.

Nach so viel Gerede durfte schließlich die Partyband „Mad March“ aus Isen auf die Bühne, die dem Publikum mit heißen Rhythmen einheizte. So manche im Saal waren aber längst gut drauf, immerhin bleibt auch das Starkbier dieses Jahr, der Herminator, nicht ohne seine würzige Wirkung.