Wartenberger VG-Umlage binnen zehn Jahren verdoppelt

Eng ist’s im Wartenberger Rathaus. Für die Erweiterung läuft eine Machbarkeitsstudie. Archi 63 Mitarbeiter im Rathaus Weiter schuldenfrei © Roland Albrecht

Große Diskussionen um den Haushalt der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Wartenberg gab es in der Gemeinschaftsversammlung zwar nicht. Kritische Worte zur Steigerung der VG-Umlage blieben aber nicht aus.

Wartenberg – Diese steigt für das Jahr 2022 auf 273 Euro je Einwohner, im Vorjahr waren es noch gut 239 Euro. Bei insgesamt 11 446 Einwohnern bedeutet das eine Gesamtumlage von rund 3,12 Millionen Euro für die drei Mitgliedskommunen.

Vor nicht einmal zehn Jahren lagen die Kosten für Berglern, Langenpreising und Wartenberg gerade einmal bei der Hälfte – seitdem stiegen vor allem die Personalkosten immens an. Michael Paulini (SPD) aus Wartenberg mahnte: „In einer solchen Größenordnung darf es nicht weitergehen. Es muss eine Sättigung her, die Umlage darf sich nicht innerhalb der nächsten Jahre noch einmal verdoppeln.“ Ihm schwebt eine Maximalerhöhung von 150 000 Euro pro Jahr vor.

Der Verbandsvorsitzende Josef Straßer (FWG) erklärte, dass diesmal einige Posten wie Umbauten oder Servererneuerungen im Haushalt berücksichtigt seien, versprach aber: „Künftig wird das Ganze moderater aussehen.“

Der Verwaltungshaushalt erreicht insgesamt eine Höhe von rund 3,74 Millionen Euro, die Ausgaben für die Mitarbeiter machen dabei etwa 2,85 Millionen Euro (2021: 2,48 Millionen €) aus. Hauptgrund sei, dass die Aufgaben sowie deren Umfang und Komplexität in der Verwaltung sich in den vergangenen Jahren beträchtlich erweitert hätten. Daher sei neues Personal notwendig.

Insgesamt plant die VG für 2022 mit 63 Mitarbeitern, davon 48 in der Kernverwaltung. Für die Anmietung des Rathauses fallen derzeit Kosten in Höhe von 134 000 Euro an, diese Summe erhöht sich im Laufe des Jahres nach der zusätzlichen Nutzung des Dachgeschosses auf geschätzte 170 000 Euro. Für das Mitteilungsblatt stehen Ausgaben von 40 000 Euro in den Haushaltsplanungen.

Es ist in diesem Jahr zudem eine kleine Zuführung in Höhe von 2900 Euro vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt vorgesehen. Letzterer hat nach dem Ansatz für 2022 ein Volumen in Höhe von 278 500 Euro, die größten Ausgaben sind für die EDV (95 000 €), die Machbarkeitsstudie für das Rathaus (30 000 €) sowie kleinere Arbeiten am dortigen Dachgeschoss (50 000 €) vorgesehen.

Um das zu finanzieren, sind Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage mit einer Summe von gut 260 000 Euro geplant. Im vergangenen Jahr war eine Rücklagenentnahme in Höhe von rund 150 000 Euro anvisiert worden, doch wurden einige Maßnahmen nicht realisiert, sodass es sogar eine Zuführung in gleicher Höhe gab. Damit standen der VG Wartenberg Ende des Jahres 2021 rund 525 000 Euro Reserven zur Verfügung, dieser Betrag soll sich nach dem Ansatz bis 2025 auf 89 000 Euro reduzieren.

Die VG bleibt schuldenfrei, eine Aufnahme von Krediten ist auch in diesem Jahr nicht geplant. Am Ende gab es ohne weitere Wortmeldungen ein einstimmiges Votum für die Haushaltssatzung 2022.

BERND HEINZINGER